В 1 сезоне сериала «Без границ» известный американо-австралийский актер и спортсмен Крис Хемсворт отправляется в путешествие по самым опасным и загадочным уголкам мира. Но его цель – исследовать не внешний мир, а самого себя. Герой мечтает справиться с проблемами здоровья и замедлить процесс старения своего тела. Его цель – доказать зрителям, что человек не использует и малой доли своих возможностей. Выясняется, что забраться на самую высокую горную вершину, спуститься в морские глубины, вдвое похудеть или набрать мышечную массу гораздо проще, чем мы привыкли полагать. И Крис испытает все это на себе.