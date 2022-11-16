Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Limitless (2022), season 1

Limitless season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Limitless Seasons Season 1
Limitless
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 16 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 5 hours 30 minutes
"Limitless" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Без границ» известный американо-австралийский актер и спортсмен Крис Хемсворт отправляется в путешествие по самым опасным и загадочным уголкам мира. Но его цель – исследовать не внешний мир, а самого себя. Герой мечтает справиться с проблемами здоровья и замедлить процесс старения своего тела. Его цель – доказать зрителям, что человек не использует и малой доли своих возможностей. Выясняется, что забраться на самую высокую горную вершину, спуститься в морские глубины, вдвое похудеть или набрать мышечную массу гораздо проще, чем мы привыкли полагать. И Крис испытает все это на себе.

TV Show rating

8.0
Rate 11 votes
8 IMDb

Limitless List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Stress-Proof
Season 1 Episode 1
16 November 2022
Shock
Season 1 Episode 2
16 November 2022
Fasting
Season 1 Episode 3
16 November 2022
Strength
Season 1 Episode 4
16 November 2022
Memory
Season 1 Episode 5
16 November 2022
Acceptance
Season 1 Episode 6
16 November 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more