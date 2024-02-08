В 1 сезоне сериала «Один день» красивая и умная девушка Эмма Морли готовится к долгожданному дню выпуска из Эдинбургского университета. Выпускной бал назначен на 15 июля 1988 года. Этим знаменательным вечером она впервые встречает парня, который все эти годы учился рядом с ней, но на другом факультете, – обаятельного и веселого Декстера Мэйхью. Пара сразу чувствует влечение друг к другу, но судьба готовит на них совсем другие планы. На следующее же утро им приходится расстаться. И все бы ничего, но ровно через год, 15 июля, они случайно видятся вновь… история повторяется год за годом на протяжении 18 лет подряд.