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One Day 2024, season 1

One Day season 1 poster
Kinoafisha TV Shows One Day Seasons Season 1
One Day
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 8 February 2024
Production year 2024
Number of episodes 14
Runtime 5 hours 8 minutes
"One Day" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Один день» красивая и умная девушка Эмма Морли готовится к долгожданному дню выпуска из Эдинбургского университета. Выпускной бал назначен на 15 июля 1988 года. Этим знаменательным вечером она впервые встречает парня, который все эти годы учился рядом с ней, но на другом факультете, – обаятельного и веселого Декстера Мэйхью. Пара сразу чувствует влечение друг к другу, но судьба готовит на них совсем другие планы. На следующее же утро им приходится расстаться. И все бы ничего, но ровно через год, 15 июля, они случайно видятся вновь… история повторяется год за годом на протяжении 18 лет подряд.

Season 1 Cast

Ambika Mod
Leo Woodall
Leo Woodall
Jonny Weldon
Joe Barnes
Amber Grappy
Eleanor Tomlinson
Eleanor Tomlinson
All Season 1 Cast

Series rating

7.9
Rate 11 votes
8 IMDb

"One Day" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
8 February 2024
Episode 2
Season 1 Episode 2
8 February 2024
Episode 3
Season 1 Episode 3
8 February 2024
Episode 4
Season 1 Episode 4
8 February 2024
Episode 5
Season 1 Episode 5
8 February 2024
Episode 6
Season 1 Episode 6
8 February 2024
Episode 7
Season 1 Episode 7
8 February 2024
Episode 8
Season 1 Episode 8
8 February 2024
Episode 9
Season 1 Episode 9
8 February 2024
Episode 10
Season 1 Episode 10
8 February 2024
Episode 11
Season 1 Episode 11
8 February 2024
Episode 12
Season 1 Episode 12
8 February 2024
Episode 13
Season 1 Episode 13
8 February 2024
Episode 14
Season 1 Episode 14
8 February 2024
TV series release schedule
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