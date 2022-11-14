В 1 сезоне сериала «Телепузики» в далекой-далекой волшебной стране за темными лесами и высокими горами живет удивительная четверка друзей. Телепузики – странные и милые человекоподобные создания разных цветов. Малыши Тинки-Винки, Дипси, Ля-Ля и По очень дружны. Они вместе взрослеют, познают этот удивительный мир и постоянно учатся чему-то новому. На небе над их родным холмом живет их добрый приятель Солнышко. Когда оно уходит на покой, ребята желают всем спокойной ночи и ложатся спать. Но стоит Солнышку вновь засиять в облаках, как телепузики выходят на прогулку и продолжают радовать зрителей новыми приключениями.