Teletubbies 2022, season 1

Teletubbies season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Teletubbies Seasons Season 1
Teletubbies
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 14 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 26
Runtime 5 hours 12 minutes
"Teletubbies" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Телепузики» в далекой-далекой волшебной стране за темными лесами и высокими горами живет удивительная четверка друзей. Телепузики – странные и милые человекоподобные создания разных цветов. Малыши Тинки-Винки, Дипси, Ля-Ля и По очень дружны. Они вместе взрослеют, познают этот удивительный мир и постоянно учатся чему-то новому. На небе над их родным холмом живет их добрый приятель Солнышко. Когда оно уходит на покой, ребята желают всем спокойной ночи и ложатся спать. Но стоит Солнышку вновь засиять в облаках, как телепузики выходят на прогулку и продолжают радовать зрителей новыми приключениями.

Series rating

4.0
Rate 13 votes
4.2 IMDb

Teletubbies List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
14 November 2022
Wait for it
Season 1 Episode 2
14 November 2022
Music
Season 1 Episode 3
14 November 2022
Making Friends
Season 1 Episode 4
14 November 2022
Bouncy Ball
Season 1 Episode 5
14 November 2022
Up and Down
Season 1 Episode 6
14 November 2022
Running Race
Season 1 Episode 7
14 November 2022
Follow the Leader
Season 1 Episode 8
14 November 2022
Waving
Season 1 Episode 9
14 November 2022
Messy Fun
Season 1 Episode 10
14 November 2022
Party
Season 1 Episode 11
14 November 2022
Silly Sausages
Season 1 Episode 12
14 November 2022
Purple
Season 1 Episode 13
14 November 2022
Hiding
Season 1 Episode 14
14 November 2022
Roundly Round
Season 1 Episode 15
14 November 2022
Tallest/Shortest
Season 1 Episode 16
14 November 2022
Packing
Season 1 Episode 17
14 November 2022
Again, Again
Season 1 Episode 18
14 November 2022
Making Sounds
Season 1 Episode 19
14 November 2022
Conga
Season 1 Episode 20
14 November 2022
Number Four
Season 1 Episode 21
14 November 2022
Keep Fit
Season 1 Episode 22
14 November 2022
Being Quiet
Season 1 Episode 23
14 November 2022
Red
Season 1 Episode 24
14 November 2022
Reflections
Season 1 Episode 25
14 November 2022
Big Dance
Season 1 Episode 26
14 November 2022
