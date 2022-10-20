В 1 сезоне сериала «Девочка из Ватикана: Исчезновение Эмануэлы Орланди» современники бьются над неразгаданной тайной и пытаются выяснить, что произошло с Эмануэлой Орланди, пятнадцатилетней ученицей средней школы, которая бесследно исчезла 22 июня 1983 года. Девочка посетила урок по музыке, вышла на одну из римских улиц и пропала без следа. Эмануэла была не простым ребенком, она была девочкой из Ватикана. Эта загадка может быть связана с терроризмом, итальянскими преступными группировками и даже древним культом. Однако по прошествии десятилетий так и не было найдено убедительных доказательств какой-либо конкретной версии событий.