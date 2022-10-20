Menu
Vatican Girl: The Disappearance of Emanuela Orlandi 2022, season 1

Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 20 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 4 hours 12 minutes
"Vatican Girl: The Disappearance of Emanuela Orlandi" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Девочка из Ватикана: Исчезновение Эмануэлы Орланди» современники бьются над неразгаданной тайной и пытаются выяснить, что произошло с Эмануэлой Орланди, пятнадцатилетней ученицей средней школы, которая бесследно исчезла 22 июня 1983 года. Девочка посетила урок по музыке, вышла на одну из римских улиц и пропала без следа. Эмануэла была не простым ребенком, она была девочкой из Ватикана. Эта загадка может быть связана с терроризмом, итальянскими преступными группировками и даже древним культом. Однако по прошествии десятилетий так и не было найдено убедительных доказательств какой-либо конкретной версии событий.

Series rating

6.9
Rate 13 votes
7.1 IMDb

Vatican Girl: The Disappearance of Emanuela Orlandi List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
20 October 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
20 October 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
20 October 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
20 October 2022
