В 1 сезоне сериала «Французские парни» в центре событий оказываются двое обычный людей, Винсент и Албан, которые неожиданно были втянуты в опасный преступный заговор. Винсент, сотрудник отдела Мёрт-э-Мозель, огорчен из-за разрыва с подругой Луизой. Его 45-летний коллега Албан все еще живет с матерью. Став свидетелем автомобильной аварии по дороге на работу, Винсент взял потерянный телефон и ответил на звонок. Этот безобидный жест ознаменовал собой начало очень длинной череды событий. Албан и Винсент оказались вовлечены в криминальные события, которые могут представлять опасность для них обоих.