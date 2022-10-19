Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Les Amateurs 2022, season 1

Les Amateurs season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Les Amateurs Seasons Season 1
Les Amateurs
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 19 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 3 hours 0 minute
"Les Amateurs" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Французские парни» в центре событий оказываются двое обычный людей, Винсент и Албан, которые неожиданно были втянуты в опасный преступный заговор. Винсент, сотрудник отдела Мёрт-э-Мозель, огорчен из-за разрыва с подругой Луизой. Его 45-летний коллега Албан все еще живет с матерью. Став свидетелем автомобильной аварии по дороге на работу, Винсент взял потерянный телефон и ответил на звонок. Этот безобидный жест ознаменовал собой начало очень длинной череды событий. Албан и Винсент оказались вовлечены в криминальные события, которые могут представлять опасность для них обоих.

Series rating

5.9
Rate 12 votes
5.9 IMDb

Les Amateurs List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 1 Episode 1
19 October 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
19 October 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
19 October 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
19 October 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
19 October 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
19 October 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more