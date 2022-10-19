Menu
Tuzak season 1 watch online

Tuzak season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Tuzak Seasons Season 1
Tuzak
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 19 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 26
Runtime 52 hours 0 minute
"Tuzak" season 1 description

В 1 сезоне сериала Tuzak жизнь Умута, одного из наиболее успешных юристов в Турции, навсегда изменилась после трагической смерти его жены. В кончины любимой супруги он обвиняет Аслана, состоятельного человека, учредителя крупной компании. Умут одержим желанием отомстить Аслану и его семье. Он устраивается в эту фирму, полный решимости разрушить ее изнутри. Также Умут обращается за помощью к своим братьям, но вскоре выясняет, что они не так тесно связаны, как ему всегда казалось. Сам Умрут не остановится ни перед чем, пока не воплотит свой план. На пути герой сталкивается со множеством преград.

Series rating

6.7
Rate 12 votes
6.7 IMDb

"Tuzak" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
1. Bölüm
Season 1 Episode 1
19 October 2022
2. Bölüm
Season 1 Episode 2
26 October 2022
3. Bölüm
Season 1 Episode 3
2 November 2022
4. Bölüm
Season 1 Episode 4
9 November 2022
5. Bölüm
Season 1 Episode 5
16 November 2022
6. Bölüm
Season 1 Episode 6
23 November 2022
7. Bölüm
Season 1 Episode 7
30 November 2022
8. Bölüm
Season 1 Episode 8
7 December 2022
9. Bölüm
Season 1 Episode 9
14 December 2022
10. Bölüm
Season 1 Episode 10
22 December 2022
11. Bölüm
Season 1 Episode 11
29 December 2022
12. Bölüm
Season 1 Episode 12
5 January 2023
13. Bölüm
Season 1 Episode 13
12 January 2023
14. Bölüm
Season 1 Episode 14
19 January 2023
15. Bölüm
Season 1 Episode 15
26 January 2023
16. Bölüm
Season 1 Episode 16
2 February 2023
17. Bölüm
Season 1 Episode 17
24 February 2023
18. Bölüm
Season 1 Episode 18
3 March 2023
19. Bölüm
Season 1 Episode 19
10 March 2023
20. Bölüm
Season 1 Episode 20
17 March 2023
21. Bölüm
Season 1 Episode 21
24 March 2023
22. Bölüm
Season 1 Episode 22
31 March 2023
23. Bölüm
Season 1 Episode 23
7 April 2023
24. Bölüm
Season 1 Episode 24
14 April 2023
25. Bölüm
Season 1 Episode 25
21 April 2023
26. Bölüm
Season 1 Episode 26
28 April 2023
TV series release schedule
