В 1 сезоне сериала Tuzak жизнь Умута, одного из наиболее успешных юристов в Турции, навсегда изменилась после трагической смерти его жены. В кончины любимой супруги он обвиняет Аслана, состоятельного человека, учредителя крупной компании. Умут одержим желанием отомстить Аслану и его семье. Он устраивается в эту фирму, полный решимости разрушить ее изнутри. Также Умут обращается за помощью к своим братьям, но вскоре выясняет, что они не так тесно связаны, как ему всегда казалось. Сам Умрут не остановится ни перед чем, пока не воплотит свой план. На пути герой сталкивается со множеством преград.