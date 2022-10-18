В 3 сезоне сериала «Неразгаданные тайны» продолжается расследование загадочных случаев, которые спустя много лет так и остались бумагами в папке нераскрытых дел. Сильное землетрясение и цунами обрушились на Японию в марте 2011 года. Жители поведали истории о духах, с которыми они столкнулись после стихийного бедствия. Холодной ночью сотрудники правоохранительных органов обнаружили оставленный автомобиль Джоанн Ромейн и решили, что она утопилась в озере. Но у ее близких другая версия событий. В 1989 году двое детей пропали из одного и того же нью-йоркского парка. Поиски не привели к результату, но их близкие не теряют надежды.