Unsolved Mysteries 2020, season 3

Unsolved Mysteries season 3 poster
Unsolved Mysteries 18+
Original title Volume 3
Title Сезон 3
Season premiere 18 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 9
Runtime 6 hours 45 minutes
"Unsolved Mysteries" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Неразгаданные тайны» продолжается расследование загадочных случаев, которые спустя много лет так и остались бумагами в папке нераскрытых дел. Сильное землетрясение и цунами обрушились на Японию в марте 2011 года. Жители поведали истории о духах, с которыми они столкнулись после стихийного бедствия. Холодной ночью сотрудники правоохранительных органов обнаружили оставленный автомобиль Джоанн Ромейн и решили, что она утопилась в озере. Но у ее близких другая версия событий. В 1989 году двое детей пропали из одного и того же нью-йоркского парка. Поиски не привели к результату, но их близкие не теряют надежды.

Series rating

7.1
Rate 13 votes
7.3 IMDb

Unsolved Mysteries List of episodes

Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Mystery at Mile Marker 45
Season 3 Episode 1
18 October 2022
Something in the Sky
Season 3 Episode 2
18 October 2022
Body in Bags
Season 3 Episode 3
18 October 2022
Death in a Vegas Motel
Season 3 Episode 4
25 October 2022
Paranormal Rangers
Season 3 Episode 5
25 October 2022
What Happened to Josh?
Season 3 Episode 6
25 October 2022
Body in the Bay
Season 3 Episode 7
1 November 2022
The Ghost in Apartment 14
Season 3 Episode 8
1 November 2022
Abducted by a Parent
Season 3 Episode 9
1 November 2022
