Во 2 сезоне сериала «Неразгаданные тайны» продолжается расследование самых необъяснимых и загадочных случаев, связанных с исчезновением людей. Полиция обнаружила на свалке тело бывшего помощника Белого дома Джека Уилера. На кадрах с камер видеонаблюдения запечатлены странные события, происходившие за несколько дней до его смерти. После регистрации в роскошном отеле без удостоверения личности или кредитной карты женщина скончалась от выстрела. Спустя годы ее личность так и не удалось установить. В 1973 году человек, виновный в убийстве, отправился за рождественскими покупками и таинственно исчез.