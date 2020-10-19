Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Unsolved Mysteries 2020, season 2

Unsolved Mysteries season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Unsolved Mysteries Seasons Season 2
Unsolved Mysteries 18+
Original title Volume 2
Title Сезон 2
Season premiere 19 October 2020
Production year 2020
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 30 minutes
"Unsolved Mysteries" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Неразгаданные тайны» продолжается расследование самых необъяснимых и загадочных случаев, связанных с исчезновением людей. Полиция обнаружила на свалке тело бывшего помощника Белого дома Джека Уилера. На кадрах с камер видеонаблюдения запечатлены странные события, происходившие за несколько дней до его смерти. После регистрации в роскошном отеле без удостоверения личности или кредитной карты женщина скончалась от выстрела. Спустя годы ее личность так и не удалось установить. В 1973 году человек, виновный в убийстве, отправился за рождественскими покупками и таинственно исчез.

Series rating

7.1
Rate 13 votes
7.3 IMDb

Unsolved Mysteries List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Washington Insider Murder
Season 2 Episode 1
19 October 2020
A Death in Oslo
Season 2 Episode 2
19 October 2020
Death Row Fugitive
Season 2 Episode 3
19 October 2020
Tsunami Spirits
Season 2 Episode 4
19 October 2020
Lady in the Lake
Season 2 Episode 5
19 October 2020
Stolen Kids
Season 2 Episode 6
19 October 2020
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more