В 1 сезоне сериала «Банда Зеленая перчатка» главными действующими лицами становится отчаянная троица благородных грабительниц преклонного возраста. Неуловимой банде много лет удавалось скрываться от правосудия. Однако их последнее ограбление пошло не по плану, и героиням пришлось действовать экспромтом. Так они оказываются в доме престарелых, где надеются укрыться от бдительных полицейских. Центром помощи пожилым людям управляет коварная и безжалостная Маржена. Пока полиция идет за грабительницами по пятам, они продолжает свою деятельность, подарив обитателям дома престарелых вторую молодость.