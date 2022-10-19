Menu
Gang Zielonej Rekawiczki 2022, season 1

Gang Zielonej Rekawiczki season 1 poster
Gang Zielonej Rekawiczki 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 19 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 3 hours 52 minutes
"Gang Zielonej Rekawiczki" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Банда Зеленая перчатка» главными действующими лицами становится отчаянная троица благородных грабительниц преклонного возраста. Неуловимой банде много лет удавалось скрываться от правосудия. Однако их последнее ограбление пошло не по плану, и героиням пришлось действовать экспромтом. Так они оказываются в доме престарелых, где надеются укрыться от бдительных полицейских. Центром помощи пожилым людям управляет коварная и безжалостная Маржена. Пока полиция идет за грабительницами по пятам, они продолжает свою деятельность, подарив обитателям дома престарелых вторую молодость. 

Series rating

6.2
Rate 13 votes
6.5 IMDb

Gang Zielonej Rekawiczki List of episodes

Season 1
Season 2
Episode 1
Season 1 Episode 1
19 October 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
19 October 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
19 October 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
19 October 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
19 October 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
19 October 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
19 October 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
19 October 2022
