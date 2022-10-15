В 1 сезоне сериала «Дьявол кроется в мелочах» в центре событий оказывается молодая девушка по имени София. Она является преподавательницей иностранной литературы и работает на кафедре английской литературы в местном институте. Соня выделяется среди своих сверстниц необычным стилем одежды и увлечениями. Она погружена в искусство и все свободное время тратит на чтение книг и посещение музеев. Однако вскоре скромная и тихая девушка удивляет окружающих внезапно открывшимися в ней детективными способностями. Она узнает о гибели своих соседей и хочет во что бы то ни стало узнать, кто стоит за этим преступлением.