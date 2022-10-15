Menu
Dyavol kroetsya v melochah 2022, season 1

Dyavol kroetsya v melochah season 1 poster
Дьявол кроется в мелочах 12+
Title Сезон 1
Season premiere 15 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Dyavol kroetsya v melochah" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Дьявол кроется в мелочах» в центре событий оказывается молодая девушка по имени София. Она является преподавательницей иностранной литературы и работает на кафедре английской литературы в местном институте. Соня выделяется среди своих сверстниц необычным стилем одежды и увлечениями. Она погружена в искусство и все свободное время тратит на чтение книг и посещение музеев. Однако вскоре скромная и тихая девушка удивляет окружающих внезапно открывшимися в ней детективными способностями. Она узнает о гибели своих соседей и хочет во что бы то ни стало узнать, кто стоит за этим преступлением.

Series rating

0.0
Rate 0 vote

"Dyavol kroetsya v melochah" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
15 October 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
15 October 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
15 October 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
15 October 2022
