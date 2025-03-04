В 1 сезоне сериала «Сорвиголова: Рожденный заново» Сорвиголова проваливается в сумасшествие и нищету по вине суперзлодея Кингпина, после чего пытается воскреснуть, бороться за себя и построить новую жизнь на пепелище прежней. Бывшая девушка подставила Мёрдока. Теперь он полностью разорен. Кроме того, у него развилась паранойя. За героем неотступно наблюдают служащие Кингпина, которые предоставляют ему информацию о состоянии Мёрдока. Узнав об этом, Мёрдок решает отомстить любой ценой. Он сталкивается с Кингпином в его офисе. Дальнейшие события вновь меняют жизнь главного героя.