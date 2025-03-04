Menu
Daredevil: Born Again 2025, season 1

Season premiere 4 March 2025
Production year 2025
Number of episodes 9
Runtime 9 hours 0 minute
"Daredevil: Born Again" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Сорвиголова: Рожденный заново» Сорвиголова проваливается в сумасшествие и нищету по вине суперзлодея Кингпина, после чего пытается воскреснуть, бороться за себя и построить новую жизнь на пепелище прежней. Бывшая девушка подставила Мёрдока. Теперь он полностью разорен. Кроме того, у него развилась паранойя. За героем неотступно наблюдают служащие Кингпина, которые предоставляют ему информацию о состоянии Мёрдока. Узнав об этом, Мёрдок решает отомстить любой ценой. Он сталкивается с Кингпином в его офисе. Дальнейшие события вновь меняют жизнь главного героя.

7.9
8 IMDb

Heaven's Half Hour
Season 1 Episode 1
4 March 2025
The Hollow of His Hand
Season 1 Episode 2
4 March 2025
Sic Semper Systema
Season 1 Episode 3
11 March 2025
Sic Semper Systema
Season 1 Episode 4
18 March 2025
With Interest
Season 1 Episode 5
25 March 2025
Excessive Force
Season 1 Episode 6
25 March 2025
Art for Art's Sake
Season 1 Episode 7
1 April 2025
Isle of Joy
Season 1 Episode 8
8 April 2025
Straight to Hell
Season 1 Episode 9
15 April 2025
