Season premiere 16 March 2003
Production year 2003
Number of episodes 3
Runtime 4 hours 24 minutes
В 1-м сезоне сериала «Дети Дюны» спустя 12 лет после гибели главнокомандующего армии фрименов с успехом завоевали все планеты Солнечной системы. Они ликвидировали миллионы в своих бесконечных поединках. Арракис теперь превратился в имперскую столицу благодаря своей монополии на пряности. Отныне, когда сын и дочь Пола Муад’Диба Атрейдиса стали совершеннолетними, близится час для новой схватки. Появляется тайное оружие: безупречные клоны. В империи множатся тайные заговоры с целью завоевания политической власти. Устоявшийся режим Пола рушится изнутри, а его властолюбивая сестра Алия укрепляет позиции на политической арене.

7.5
Rate 20 votes
7.2 IMDb

Episode 1
Season 1 Episode 1
16 March 2003
Episode 2
Season 1 Episode 2
17 March 2003
Episode 3
Season 1 Episode 3
18 March 2003
