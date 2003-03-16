В 1-м сезоне сериала «Дети Дюны» спустя 12 лет после гибели главнокомандующего армии фрименов с успехом завоевали все планеты Солнечной системы. Они ликвидировали миллионы в своих бесконечных поединках. Арракис теперь превратился в имперскую столицу благодаря своей монополии на пряности. Отныне, когда сын и дочь Пола Муад’Диба Атрейдиса стали совершеннолетними, близится час для новой схватки. Появляется тайное оружие: безупречные клоны. В империи множатся тайные заговоры с целью завоевания политической власти. Устоявшийся режим Пола рушится изнутри, а его властолюбивая сестра Алия укрепляет позиции на политической арене.