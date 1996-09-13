В 5 сезоне сериала «Отступник» убийца Люциус Карабелло, которого Бобби задержал и упрятал за решетку несколько лет назад, выходит на свободу при содействии маршала Соединенных Штатов Америки Диксона. Он рассчитывает, что взамен за оказанную услугу Люсиус поможет ему выманить Рено, используя Бобби в качестве приманки. Тем временем в команде появляется новый сотрудник, Сэнди Каррутерс. Она недавно прошла видеокурс от Бобби по охоте за головами. Эта девушка хочет учиться у лучших. Несмотря на то что им с Бобби было непросто сначала, в конце концов у них завязываются дружеские отношения.