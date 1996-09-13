Menu
Russian
Renegade 1992 - 1997, season 5

Renegade season 5 poster
Renegade
Сезон 5
Season premiere 13 September 1996
Production year 1996
Number of episodes 22
Runtime 16 hours 8 minutes
"Renegade" season 5 description

В 5 сезоне сериала «Отступник» убийца Люциус Карабелло, которого Бобби задержал и упрятал за решетку несколько лет назад, выходит на свободу при содействии маршала Соединенных Штатов Америки Диксона. Он рассчитывает, что взамен за оказанную услугу Люсиус поможет ему выманить Рено, используя Бобби в качестве приманки. Тем временем в команде появляется новый сотрудник, Сэнди Каррутерс. Она недавно прошла видеокурс от Бобби по охоте за головами. Эта девушка хочет учиться у лучших. Несмотря на то что им с Бобби было непросто сначала, в конце концов у них завязываются дружеские отношения.

Series rating

5.9
Rate 12 votes
6 IMDb

"Renegade" season 5 list of episodes.

No Balls, Two Strikes
Season 5 Episode 1
13 September 1996
Self Defense
Season 5 Episode 2
20 September 1996
Mr. Success
Season 5 Episode 3
27 September 1996
Five Minutes to Midnight
Season 5 Episode 4
4 October 1996
God's Mistake
Season 5 Episode 5
18 October 1996
Ghost Story
Season 5 Episode 6
25 October 1996
Milk Carton Kid
Season 5 Episode 7
1 November 1996
High Rollers
Season 5 Episode 8
8 November 1996
For Better Or Worse
Season 5 Episode 9
15 November 1996
The Pipeline
Season 5 Episode 10
22 November 1996
Ransom
Season 5 Episode 11
6 December 1996
Father's Day
Season 5 Episode 12
13 December 1996
Hard Rain
Season 5 Episode 13
13 January 1997
Top Ten With a Bullet
Season 5 Episode 14
24 January 1997
Swm Seeks Vctm
Season 5 Episode 15
27 January 1997
Knock Out
Season 5 Episode 16
7 February 1997
Sex, Lies and Activewear
Season 5 Episode 17
28 February 1997
Blood Hunt
Season 5 Episode 18
7 March 1997
Bounty Hunter of the Year
Season 5 Episode 19
14 March 1997
Born Under a Bad Sign
Season 5 Episode 20
21 March 1997
The Maltese Indian
Season 5 Episode 21
28 March 1997
The Bad Seed
Season 5 Episode 22
4 April 1997
