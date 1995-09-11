В 4 сезоне сериала «Отступник» зарубежный посол проводит операцию, связанную с контрабандой запрещенных веществ, прикрываясь дипломатической неприкосновенностью. В качестве его законного представителя выступает очень привлекательная женщина, в которую Рено влюбляется. Она отвечает ему взаимностью. Эти двое планируют пожениться, а также убить торговца наркотиками. Тем временем Датч Диксон становится маршалом Соединенных Штатов Америки, что дает ему больше власти и ресурсов, чем когда-либо прежде. Это серьезно усложняет свадебные планы жениха и невесты. Затем Бобби и Рено отправляются в необходимый им обоим отпуск в Мексику.