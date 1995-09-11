Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Renegade 1992 - 1997 season 4

Renegade season 4 poster
Kinoafisha TV Shows Renegade Seasons Season 4
Renegade
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 11 September 1995
Production year 1995
Number of episodes 22
Runtime 16 hours 8 minutes
"Renegade" season 4 description

В 4 сезоне сериала «Отступник» зарубежный посол проводит операцию, связанную с контрабандой запрещенных веществ, прикрываясь дипломатической неприкосновенностью. В качестве его законного представителя выступает очень привлекательная женщина, в которую Рено влюбляется. Она отвечает ему взаимностью. Эти двое планируют пожениться, а также убить торговца наркотиками. Тем временем Датч Диксон становится маршалом Соединенных Штатов Америки, что дает ему больше власти и ресурсов, чем когда-либо прежде. Это серьезно усложняет свадебные планы жениха и невесты. Затем Бобби и Рено отправляются в необходимый им обоим отпуск в Мексику.

Series rating

5.9
Rate 12 votes
6 IMDb

"Renegade" season 4 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Sawed-Off Shotgun Wedding
Season 4 Episode 1
11 September 1995
Honeymoon in Mexico
Season 4 Episode 2
18 September 1995
The Ballad of D.B. Cooper
Season 4 Episode 3
25 September 1995
Most Wanted
Season 4 Episode 4
2 October 1995
Liar's Poker
Season 4 Episode 5
9 October 1995
Dead Heat
Season 4 Episode 6
23 October 1995
An Uncle in the Business
Season 4 Episode 7
30 October 1995
Offshore Thunder
Season 4 Episode 8
6 November 1995
Studs
Season 4 Episode 9
13 November 1995
Another Place and Time
Season 4 Episode 10
20 November 1995
Sins of the Father
Season 4 Episode 11
27 November 1995
No Place Like Home
Season 4 Episode 12
1 January 1996
Baby Makes Three
Season 4 Episode 13
8 January 1996
Hound Downtown
Season 4 Episode 14
15 January 1996
Stationary Target
Season 4 Episode 15
20 January 1996
Rio Reno
Season 4 Episode 16
27 January 1996
Paradise Lost
Season 4 Episode 17
5 February 1996
Love Hurts
Season 4 Episode 18
12 February 1996
Hard Evidence
Season 4 Episode 19
19 February 1996
The Dollhouse
Season 4 Episode 20
15 April 1996
Hog Calls
Season 4 Episode 21
22 April 1996
The Road Not Taken
Season 4 Episode 22
28 April 1996
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more