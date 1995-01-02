Menu
Renegade 1992 - 1997 season 3

Renegade season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Renegade Seasons Season 3
Renegade
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 12 September 1994
Production year 1994
Number of episodes 22
Runtime 16 hours 8 minutes
"Renegade" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Отступник» Рено преследует Диксона, разыскиваемого за убийство своего напарника Вуди Бикфорда. Но его планы рушатся, когда он попадает в западню. Пока Бобби и Шайенн ищут Хаунда Адамса, чтобы восстановить репутацию Рено. Он тем временем предстает перед судом за убийство сотрудника правоохранительных органов Баззи Баррелла и отправляется ждать рассмотрения апелляции в опасной тюрьме, где Диксон шантажирует сокамерника Рено, желая, чтобы тот расправился с ним. Внезапно Рено получает помощь от таинственного незнакомца, слишком похожего на Элвиса Пресли. Любопытство одерживает верх над Рено.

Series rating

5.9
Rate 12 votes
6 IMDb

"Renegade" season 3 list of episodes.

TV series release schedule
Dutch On the Run (1)
Season 3 Episode 1
12 September 1994
The Trial of Reno Raines (2)
Season 3 Episode 2
19 September 1994
Escape (3)
Season 3 Episode 3
26 September 1994
The King and I
Season 3 Episode 4
3 October 1994
Black Wind
Season 3 Episode 5
10 October 1994
Way Down Yonder in New Orleans
Season 3 Episode 6
17 October 1994
Rustlers' Rodeo
Season 3 Episode 7
24 October 1994
Muscle Beach
Season 3 Episode 8
31 October 1994
The Late Shift
Season 3 Episode 9
7 November 1994
Thrill Kill
Season 3 Episode 10
14 November 1994
Teen Angel
Season 3 Episode 11
21 November 1994
Den of Thieves
Season 3 Episode 12
2 January 1995
Rancho Escondido
Season 3 Episode 13
9 January 1995
Cop for a Day
Season 3 Episode 14
16 January 1995
Stalker's Moon
Season 3 Episode 15
23 January 1995
Repo Raines
Season 3 Episode 16
30 January 1995
Ace in the Hole
Season 3 Episode 17
6 February 1995
Living Legend
Season 3 Episode 18
13 February 1995
Family Ties
Season 3 Episode 19
20 February 1995
Broken On the Wheel of Love
Season 3 Episode 20
24 April 1995
Split Decision
Season 3 Episode 21
1 May 1995
Hitman
Season 3 Episode 22
8 May 1995
