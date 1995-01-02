В 3 сезоне сериала «Отступник» Рено преследует Диксона, разыскиваемого за убийство своего напарника Вуди Бикфорда. Но его планы рушатся, когда он попадает в западню. Пока Бобби и Шайенн ищут Хаунда Адамса, чтобы восстановить репутацию Рено. Он тем временем предстает перед судом за убийство сотрудника правоохранительных органов Баззи Баррелла и отправляется ждать рассмотрения апелляции в опасной тюрьме, где Диксон шантажирует сокамерника Рено, желая, чтобы тот расправился с ним. Внезапно Рено получает помощь от таинственного незнакомца, слишком похожего на Элвиса Пресли. Любопытство одерживает верх над Рено.