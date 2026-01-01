Menu
Renegade 1992 - 1997 season 2

Season premiere 18 September 1993
Production year 1993
Number of episodes 22
Runtime 16 hours 8 minutes
"Renegade" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Отступник» Рено преследует брата человека, которого Диксон отправил убить его. Когда он встречается с ним, мужчина заявляет, что у него есть доказательства, которые не только оправдывают Рено, но и доказывают вину Диксона. Но он не получит их, пока Рено не убьет Диксона. Затем Рено преследует сбежавшего преступника, но спустя некоторое время выясняет, что бывший чемпион бокса, возможно, попал в тюрьму за убийство, которого он не совершал. Ким Макклейн, ни в чем не повинная молодая женщина, становится свидетельницей жестокого убийства в большом городе. Рено хочет защитить ее от преступника.

5.9
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
The Hound
Season 2 Episode 1
18 September 1993
The Champ
Season 2 Episode 2
20 September 1993
White Picket Fences
Season 2 Episode 3
27 September 1993
Dead End and Easy Money
Season 2 Episode 4
4 October 1993
No Good Deed...
Season 2 Episode 5
11 October 1993
The Rabbit and the Fox
Season 2 Episode 6
23 October 1993
Endless Summer
Season 2 Episode 7
25 October 1993
Bonnie & Claire
Season 2 Episode 8
6 November 1993
Wheel Man
Season 2 Episode 9
8 November 1993
Windy City Blues
Season 2 Episode 10
15 November 1993
Honor Bound
Season 2 Episode 11
22 November 1993
Hard Rider
Season 2 Episode 12
8 January 1994
Charlie
Season 2 Episode 13
10 January 1994
South of '98
Season 2 Episode 14
17 January 1994
Hostage
Season 2 Episode 15
24 January 1994
Rabbit Redux
Season 2 Episode 16
31 January 1994
The Posse
Season 2 Episode 17
7 February 1994
Once Burned, Twice Chey
Season 2 Episode 18
14 February 1994
Sheriff Reno
Season 2 Episode 19
21 February 1994
Murderer's Row (1)
Season 2 Episode 20
25 April 1994
Murderer's Row (2)
Season 2 Episode 21
2 May 1994
Carrick O'Quinn
Season 2 Episode 22
9 May 1994
