Во 2 сезоне сериала «Отступник» Рено преследует брата человека, которого Диксон отправил убить его. Когда он встречается с ним, мужчина заявляет, что у него есть доказательства, которые не только оправдывают Рено, но и доказывают вину Диксона. Но он не получит их, пока Рено не убьет Диксона. Затем Рено преследует сбежавшего преступника, но спустя некоторое время выясняет, что бывший чемпион бокса, возможно, попал в тюрьму за убийство, которого он не совершал. Ким Макклейн, ни в чем не повинная молодая женщина, становится свидетельницей жестокого убийства в большом городе. Рено хочет защитить ее от преступника.