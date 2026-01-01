Menu
Renegade 1992 - 1997 season 1

Renegade season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Renegade Seasons Season 1
Renegade
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 19 September 1992
Production year 1992
Number of episodes 22
Runtime 16 hours 8 minutes
"Renegade" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Отступник» лейтенанта Диксона подозревают в убийстве его девушки. Тем временем Рено Рейнс совершает побег из тюрьмы. Герой оказывается в небольшом городке, где надеется укрыться на некоторое время. Но мужчина замечает фотографию Рено на объявлении о розыске и сообщает сотрудникам правоохранительных органов о его местонахождении. Рено хочет поймать наемного убийцу, чтобы выяснить, есть ли у этого человека информация по его делу. Затем Рено проникает в компанию байкеров, чтобы найти убийцу механика, но в определенный момент ситуация выходит из-под контроля, и его прикрытие оказывается под угрозой.

Series rating

5.9
Rate 12 votes
6 IMDb

"Renegade" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Pilot
Season 1 Episode 1
19 September 1992
Hunting Accident
Season 1 Episode 2
26 September 1992
Final Judgement
Season 1 Episode 3
3 October 1992
La Mala Sombra
Season 1 Episode 4
10 October 1992
Mother Courage
Season 1 Episode 5
17 October 1992
Second Chance
Season 1 Episode 6
24 October 1992
Eye of the Storm
Season 1 Episode 7
31 October 1992
Payback
Season 1 Episode 8
7 November 1992
The Talisman
Season 1 Episode 9
14 November 1992
Partners
Season 1 Episode 10
21 November 1992
Lyons' Roar
Season 1 Episode 11
4 January 1993
Val's Song
Season 1 Episode 12
11 January 1993
Give and Take
Season 1 Episode 13
18 January 1993
Samurai
Season 1 Episode 14
25 January 1993
The Two Renos
Season 1 Episode 15
1 February 1993
Billy
Season 1 Episode 16
8 February 1993
Headcase
Season 1 Episode 17
15 February 1993
The Hot Tip
Season 1 Episode 18
22 February 1993
Moody River
Season 1 Episode 19
26 April 1993
Vanished
Season 1 Episode 20
3 May 1993
Fighting Cage (1)
Season 1 Episode 21
10 May 1993
Fighting Cage (2)
Season 1 Episode 22
17 May 1993
