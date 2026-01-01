В 1 сезоне сериала «Отступник» лейтенанта Диксона подозревают в убийстве его девушки. Тем временем Рено Рейнс совершает побег из тюрьмы. Герой оказывается в небольшом городке, где надеется укрыться на некоторое время. Но мужчина замечает фотографию Рено на объявлении о розыске и сообщает сотрудникам правоохранительных органов о его местонахождении. Рено хочет поймать наемного убийцу, чтобы выяснить, есть ли у этого человека информация по его делу. Затем Рено проникает в компанию байкеров, чтобы найти убийцу механика, но в определенный момент ситуация выходит из-под контроля, и его прикрытие оказывается под угрозой.