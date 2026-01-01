В 1 сезоне сериала «Когда мы встретимся вновь» в центре событий оказываются три молодые женщины, которые справляются с трудностями во времена Первой мировой войны. Им предстоит пережить немало романтических приключений и столкнуться с семейными интригами. Действие происходит в 1913–1956 годах. Певица Ева выходит замуж за наследника винной империи Поля де Ланселя. Счастливые молодожены отправляются в Голливуд, где у них родились две девочки. Старшая, Дельфина, пошла по стопам матери и стала киноактрисой. А младшая, Мари-Фредди, добивается успеха в пилотировании. Планы на успешное будущее перечеркивает новая война.