В 1 сезоне сериала «Чумон» действие разворачивается на территории современной Южной Кореи и 108 году до нашей эры. Племена Маньчжурии и северного Корейского полуострова уже несколько лет сражаются за свою независимость от китайской династии Хань. Но попытки освободиться ни к чему не приводят, и земли вместе с жителями оказываются в руках Китая. Мужчина по имени Хемосу спасает с поля боя прекрасную леди Ю Хва и влюбляется в нее. Однако вскоре девушка попадает в гарем Джумвы. Там она понимает, что беременна от Хемоса. Так на свет появляется Чумон – будущий великий завоеватель и основатель империи Когуре.