Jumong season 1 watch online

Jumong season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Jumong Seasons Season 1
Jumong 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 15 May 2006
Production year 2006
Number of episodes 81
Runtime 94 hours 30 minutes
"Jumong" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Чумон» действие разворачивается на территории современной Южной Кореи и 108 году до нашей эры. Племена Маньчжурии и северного Корейского полуострова уже несколько лет сражаются за свою независимость от китайской династии Хань. Но попытки освободиться ни к чему не приводят, и земли вместе с жителями оказываются в руках Китая. Мужчина по имени Хемосу спасает с поля боя прекрасную леди Ю Хва и влюбляется в нее. Однако вскоре девушка попадает в гарем Джумвы. Там она понимает, что беременна от Хемоса. Так на свет появляется Чумон – будущий великий завоеватель и основатель империи Когуре.

Series rating

7.9
Rate 13 votes
8.1 IMDb

"Jumong" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
15 May 2006
Episode 2
Season 1 Episode 2
16 May 2006
Episode 3
Season 1 Episode 3
22 May 2006
Episode 4
Season 1 Episode 4
23 May 2006
Episode 5
Season 1 Episode 5
29 May 2006
Episode 6
Season 1 Episode 6
30 May 2006
Episode 7
Season 1 Episode 7
5 June 2006
Episode 8
Season 1 Episode 8
6 June 2006
Episode 9
Season 1 Episode 9
20 June 2006
Episode 10
Season 1 Episode 10
26 June 2006
Episode 11
Season 1 Episode 11
27 June 2006
Episode 12
Season 1 Episode 12
3 July 2006
Episode 13
Season 1 Episode 13
4 July 2006
Episode 14
Season 1 Episode 14
10 July 2006
Episode 15
Season 1 Episode 15
11 July 2006
Episode 16
Season 1 Episode 16
17 July 2006
Episode 17
Season 1 Episode 17
18 July 2006
Episode 18
Season 1 Episode 18
24 July 2006
Episode 19
Season 1 Episode 19
25 July 2006
Episode 20
Season 1 Episode 20
31 July 2006
Episode 21
Season 1 Episode 21
1 August 2006
Episode 22
Season 1 Episode 22
7 August 2006
Episode 23
Season 1 Episode 23
8 August 2006
Episode 24
Season 1 Episode 24
14 August 2006
Episode 25
Season 1 Episode 25
15 August 2006
Episode 26
Season 1 Episode 26
21 August 2006
Episode 27
Season 1 Episode 27
22 August 2006
Episode 28
Season 1 Episode 28
28 August 2006
Episode 29
Season 1 Episode 29
29 August 2006
Episode 30
Season 1 Episode 30
4 September 2006
Episode 31
Season 1 Episode 31
5 September 2006
Episode 32
Season 1 Episode 32
11 September 2006
Episode 33
Season 1 Episode 33
12 September 2006
Episode 34
Season 1 Episode 34
18 September 2006
Episode 35
Season 1 Episode 35
19 September 2006
Episode 36
Season 1 Episode 36
25 September 2006
Episode 37
Season 1 Episode 37
26 September 2006
Episode 38
Season 1 Episode 38
2 October 2006
Episode 39
Season 1 Episode 39
3 October 2006
Episode 40
Season 1 Episode 40
9 October 2006
Episode 41
Season 1 Episode 41
10 October 2006
Episode 42
Season 1 Episode 42
16 October 2006
Episode 43
Season 1 Episode 43
17 October 2006
Episode 44
Season 1 Episode 44
23 October 2006
Episode 45
Season 1 Episode 45
24 October 2006
Episode 46
Season 1 Episode 46
30 October 2006
Episode 47
Season 1 Episode 47
31 October 2006
Episode 48
Season 1 Episode 48
6 November 2006
Episode 49
Season 1 Episode 49
7 November 2006
Episode 50
Season 1 Episode 50
13 November 2006
Episode 51
Season 1 Episode 51
14 November 2006
Episode 52
Season 1 Episode 52
20 November 2006
Episode 53
Season 1 Episode 53
21 November 2006
Episode 54
Season 1 Episode 54
27 November 2006
Episode 55
Season 1 Episode 55
28 November 2006
Episode 56
Season 1 Episode 56
4 December 2006
Episode 57
Season 1 Episode 57
5 December 2006
Episode 58
Season 1 Episode 58
11 December 2006
Episode 59
Season 1 Episode 59
12 December 2006
Episode 60
Season 1 Episode 60
18 December 2006
Episode 61
Season 1 Episode 61
19 December 2006
Episode 62
Season 1 Episode 62
1 January 2007
Episode 63
Season 1 Episode 63
2 January 2007
Episode 64
Season 1 Episode 64
8 January 2007
Episode 65
Season 1 Episode 65
9 January 2007
Episode 66
Season 1 Episode 66
15 January 2007
Episode 67
Season 1 Episode 67
16 January 2007
Episode 68
Season 1 Episode 68
22 January 2007
Episode 69
Season 1 Episode 69
23 January 2007
Episode 70
Season 1 Episode 70
29 January 2007
Episode 71
Season 1 Episode 71
30 January 2007
Episode 72
Season 1 Episode 72
5 February 2007
Episode 73
Season 1 Episode 73
6 February 2007
Episode 74
Season 1 Episode 74
12 February 2007
Episode 75
Season 1 Episode 75
13 February 2007
Episode 76
Season 1 Episode 76
19 February 2007
Episode 77
Season 1 Episode 77
20 February 2007
Episode 78
Season 1 Episode 78
26 February 2007
Episode 79
Season 1 Episode 79
27 February 2007
Episode 80
Season 1 Episode 80
5 March 2007
Episode 81
Season 1 Episode 81
6 March 2007
