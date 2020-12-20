Во 2 сезоне сериала «Великая река» Сун Юньхуэю удается стать самым молодым в истории руководителем предприятия Donghai Chemical. Однако отношения с окружающими у него складываются куда хуже, чем карьера. Супруга не выдерживает его непростого характера, завышенных требований и постоянной занятости, поэтому подает на развод. А коллеги недолюбливают нового директора. Тем временем Лэй Дунбао выходит из-за решетки и предпринимает вторую попытку открыть свой бизнес. На сей раз он хочет организовать энергосбыточную компанию. А Ян Сюнь понимает, что не может больше жить без Лян Сичжун.