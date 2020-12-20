Menu
Like a Flowing River season 2 watch online

Like a Flowing River season 2 poster
Like a Flowing River
Like a Flowing River 16+
Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 20 December 2020
Production year 2020
Number of episodes 39
Runtime 29 hours 15 minutes
"Like a Flowing River " season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Великая река» Сун Юньхуэю удается стать самым молодым в истории руководителем предприятия Donghai Chemical. Однако отношения с окружающими у него складываются куда хуже, чем карьера. Супруга не выдерживает его непростого характера, завышенных требований и постоянной занятости, поэтому подает на развод. А коллеги недолюбливают нового директора. Тем временем Лэй Дунбао выходит из-за решетки и предпринимает вторую попытку открыть свой бизнес. На сей раз он хочет организовать энергосбыточную компанию. А Ян Сюнь понимает, что не может больше жить без Лян Сичжун.

Series rating

8.1
Rate 12 votes
8.2 IMDb

"Like a Flowing River " season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Episode 1
Season 2 Episode 1
20 December 2020
Episode 2
Season 2 Episode 2
20 December 2020
Episode 3
Season 2 Episode 3
21 December 2020
Episode 4
Season 2 Episode 4
21 December 2020
Episode 5
Season 2 Episode 5
23 December 2020
Episode 6
Season 2 Episode 6
23 December 2020
Episode 7
Season 2 Episode 7
24 December 2020
Episode 8
Season 2 Episode 8
24 December 2020
Episode 9
Season 2 Episode 9
25 December 2020
Episode 10
Season 2 Episode 10
25 December 2020
Episode 11
Season 2 Episode 11
26 December 2020
Episode 12
Season 2 Episode 12
26 December 2020
Episode 13
Season 2 Episode 13
27 December 2020
Episode 14
Season 2 Episode 14
27 December 2020
Episode 15
Season 2 Episode 15
28 December 2020
Episode 16
Season 2 Episode 16
28 December 2020
Episode 17
Season 2 Episode 17
29 December 2020
Episode 18
Season 2 Episode 18
29 December 2020
Episode 19
Season 2 Episode 19
30 December 2020
Episode 20
Season 2 Episode 20
30 December 2020
Episode 21
Season 2 Episode 21
31 December 2020
Episode 22
Season 2 Episode 22
31 December 2020
Episode 23
Season 2 Episode 23
1 January 2021
Episode 24
Season 2 Episode 24
1 January 2021
Episode 25
Season 2 Episode 25
2 January 2021
Episode 26
Season 2 Episode 26
2 January 2021
Episode 27
Season 2 Episode 27
3 January 2021
Episode 28
Season 2 Episode 28
3 January 2021
Episode 29
Season 2 Episode 29
4 January 2021
Episode 30
Season 2 Episode 30
4 January 2021
Episode 31
Season 2 Episode 31
5 January 2021
Episode 32
Season 2 Episode 32
5 January 2021
Episode 33
Season 2 Episode 33
6 January 2021
Episode 34
Season 2 Episode 34
6 January 2021
Episode 35
Season 2 Episode 35
7 January 2021
Episode 36
Season 2 Episode 36
7 January 2021
Episode 37
Season 2 Episode 37
8 January 2021
Episode 38
Season 2 Episode 38
8 January 2021
Episode 39
Season 2 Episode 39
8 January 2021
TV series release schedule
