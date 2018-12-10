Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Like a Flowing River season 1 watch online

Like a Flowing River season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Like a Flowing River Seasons Season 1
Like a Flowing River 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 10 December 2018
Production year 2018
Number of episodes 47
Runtime 35 hours 15 minutes
"Like a Flowing River " season 1 description

В 1 сезоне сериала «Великая река» простой китайский паренек Ян Сюнь, как и большинство его сверстников из родного захолустного города, работает на заводе. Но ему надоедает такая жизнь впроголодь и труд «на чужого дядю». Собравшись с силами, он пишет заявление по собственному желанию и начинает строить собственный бизнес. Но экономические потрясения 70-х и 90-х годов касаются не только его. Квалифицированный техник химического производства Сун Юньхуэй сдает профессиональные экзамены и получает назначение на комбинат в Дунхае, где надеется продвинуться по карьерной лестнице. А Лэй Дунбао становится секретарем партии.

Series rating

8.1
Rate 12 votes
8.2 IMDb

"Like a Flowing River " season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Episode 1
Season 1 Episode 1
10 December 2018
Episode 2
Season 1 Episode 2
10 December 2018
Episode 3
Season 1 Episode 3
11 December 2018
Episode 4
Season 1 Episode 4
11 December 2018
Episode 5
Season 1 Episode 5
12 December 2018
Episode 6
Season 1 Episode 6
12 December 2018
Episode 7
Season 1 Episode 7
13 December 2018
Episode 8
Season 1 Episode 8
13 December 2018
Episode 9
Season 1 Episode 9
14 December 2018
Episode 10
Season 1 Episode 10
14 December 2018
Episode 11
Season 1 Episode 11
15 December 2018
Episode 12
Season 1 Episode 12
16 December 2018
Episode 13
Season 1 Episode 13
16 December 2018
Episode 14
Season 1 Episode 14
17 December 2018
Episode 15
Season 1 Episode 15
17 December 2018
Episode 16
Season 1 Episode 16
18 December 2018
Episode 17
Season 1 Episode 17
18 December 2018
Episode 18
Season 1 Episode 18
19 December 2018
Episode 19
Season 1 Episode 19
19 December 2018
Episode 20
Season 1 Episode 20
20 December 2018
Episode 21
Season 1 Episode 21
20 December 2018
Episode 22
Season 1 Episode 22
21 December 2018
Episode 23
Season 1 Episode 23
21 December 2018
Episode 24
Season 1 Episode 24
22 December 2018
Episode 25
Season 1 Episode 25
23 December 2018
Episode 26
Season 1 Episode 26
23 December 2018
Episode 27
Season 1 Episode 27
24 December 2018
Episode 28
Season 1 Episode 28
24 December 2018
Episode 29
Season 1 Episode 29
25 December 2018
Episode 30
Season 1 Episode 30
25 December 2018
Episode 31
Season 1 Episode 31
26 December 2018
Episode 32
Season 1 Episode 32
26 December 2018
Episode 33
Season 1 Episode 33
27 December 2018
Episode 34
Season 1 Episode 34
27 December 2018
Episode 35
Season 1 Episode 35
28 December 2018
Episode 36
Season 1 Episode 36
28 December 2018
Episode 37
Season 1 Episode 37
29 December 2018
Episode 38
Season 1 Episode 38
30 December 2018
Episode 39
Season 1 Episode 39
30 December 2018
Episode 40
Season 1 Episode 40
1 January 2019
Episode 41
Season 1 Episode 41
1 January 2019
Episode 42
Season 1 Episode 42
2 January 2019
Episode 43
Season 1 Episode 43
2 January 2019
Episode 44
Season 1 Episode 44
3 January 2019
Episode 45
Season 1 Episode 45
3 January 2019
Episode 46
Season 1 Episode 46
4 January 2019
Episode 47
Season 1 Episode 47
4 January 2019
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more