В 1 сезоне сериала «Великая река» простой китайский паренек Ян Сюнь, как и большинство его сверстников из родного захолустного города, работает на заводе. Но ему надоедает такая жизнь впроголодь и труд «на чужого дядю». Собравшись с силами, он пишет заявление по собственному желанию и начинает строить собственный бизнес. Но экономические потрясения 70-х и 90-х годов касаются не только его. Квалифицированный техник химического производства Сун Юньхуэй сдает профессиональные экзамены и получает назначение на комбинат в Дунхае, где надеется продвинуться по карьерной лестнице. А Лэй Дунбао становится секретарем партии.