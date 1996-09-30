В 1 сезоне сериала «Волчица» в кабинет опытного психиатра Лютера Адамса приходит необычная новая пациентка. Симпатичная молодая женщина Элис Уайт, которая работает в городской библиотеке и, на первый взгляд, не может обидеть даже муху, считает себя волчицей-оборотнем. Девушка делится с Лютером страшной тайной из своей юности. Когда ей было всего тринадцать лет, ее попытался изнасиловать восемнадцатилетний старшеклассник. Испугавшись и разозлившись, она сама не заметила, как убила парня. Но прибывшая на место полиция постановила: причина гибели – укусы диких животных. Людер не верит словам Элис и решает использовать гипнотерапию.