Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Wilderness 1996, season 1

Wilderness season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Wilderness Seasons Season 1
Wilderness 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 30 September 1996
Production year 1996
Number of episodes 3
Runtime 3 hours 0 minute
"Wilderness" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Волчица» в кабинет опытного психиатра Лютера Адамса приходит необычная новая пациентка. Симпатичная молодая женщина Элис Уайт, которая работает в городской библиотеке и, на первый взгляд, не может обидеть даже муху, считает себя волчицей-оборотнем. Девушка делится с Лютером страшной тайной из своей юности. Когда ей было всего тринадцать лет, ее попытался изнасиловать восемнадцатилетний старшеклассник. Испугавшись и разозлившись, она сама не заметила, как убила парня. Но прибывшая на место полиция постановила: причина гибели – укусы диких животных. Людер не верит словам Элис и решает использовать гипнотерапию.

Series rating

6.4
Rate 11 votes
6.5 IMDb

"Wilderness" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
30 September 1996
Episode 2
Season 1 Episode 2
7 October 1996
Episode 3
Season 1 Episode 3
14 October 1996
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more