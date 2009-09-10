Menu
Off the Hook 2009, season 1

Off the Hook
Season premiere 10 September 2009
Production year 2009
Number of episodes 7
Runtime 3 hours 30 minutes
"Off the Hook" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Первокурсники» события разворачиваются в кампусе одного из престижных британских университетов. Студенты первого курса заселяются в новые комнаты и знакомятся со своими соседями. Среди них оказывается вчерашний выпускник Дэнни, которому страшно не везло все школьные годы. Он был аутсайдером и никому не нравился, поэтому поступление в вуз стало его шансом все изменить. Однако в одну комнату с ним неожиданно вселяется его старый знакомый – «худший лучший друг на свете» Шейн, который когда-то был единственным приятелем Дэнни. Похоже, этим двоим вновь придется добиваться всего на пару.

Series rating

6.6
Rate 12 votes
6.8 IMDb

"Off the Hook" season 1 list of episodes.

Episode 1
10 September 2009
Episode 2
17 September 2009
Episode 3
24 September 2009
Episode 4
4 October 2009
Episode 5
8 October 2009
Episode 6
15 October 2009
Episode 7
22 October 2009
