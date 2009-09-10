В 1 сезоне сериала «Первокурсники» события разворачиваются в кампусе одного из престижных британских университетов. Студенты первого курса заселяются в новые комнаты и знакомятся со своими соседями. Среди них оказывается вчерашний выпускник Дэнни, которому страшно не везло все школьные годы. Он был аутсайдером и никому не нравился, поэтому поступление в вуз стало его шансом все изменить. Однако в одну комнату с ним неожиданно вселяется его старый знакомый – «худший лучший друг на свете» Шейн, который когда-то был единственным приятелем Дэнни. Похоже, этим двоим вновь придется добиваться всего на пару.