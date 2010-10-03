Menu
Star Driver: Kagayaki no Takuto 2010 - 2011, season 1

Star Driver: Kagayaki no Takuto season 1 poster
Title Сезон 1
Season premiere 3 October 2010
Production year 2010
Number of episodes 25
Runtime 12 hours 30 minutes
В 1 сезоне сериала «Звездный гонщик: Блистательный Такуто» сайбоды, которые могут дать звездным гонщикам неограниченные возможности, спрятаны под землей под охраной Священных Дев. Однако представители коварной организации, которая скрывается за престижными учебными академиями, пытаются добраться до них. Но все их замыслы терпят крах, когда ученица старших классов по имени Вако Агэмаки, она же Дева Юга, приходит на помощь незнакомому молодому человеку. Он решил самостоятельно добраться до острова, где погребены сайбоды. Рыжий кудрявый юноша со звездой на сердце является настоящим избранником судьбы...

Series rating

5.9
Rate 13 votes
6.1 IMDb

TV series release schedule
Season 1
Galactic Pretty Boy
Season 1 Episode 1
3 October 2010
The Challenge of the Holy Order of Glittering Stars
Season 1 Episode 2
10 October 2010
Adult Bank
Season 1 Episode 3
17 October 2010
Wako's Singing Voice
Season 1 Episode 4
24 October 2010
The Meaning of Mandrake
Season 1 Episode 5
31 October 2010
Pillar of the King
Season 1 Episode 6
7 November 2010
The Faraway World
Season 1 Episode 7
14 November 2010
Always Like a Shooting Star
Season 1 Episode 8
21 November 2010
Mizuno's First Love
Season 1 Episode 9
28 November 2010
And Marino's First Love
Season 1 Episode 10
5 December 2010
Personal Uses of Cybodies
Season 1 Episode 11
12 December 2010
A Kiss Through the Glass
Season 1 Episode 12
19 December 2010
The Red Sword in Love
Season 1 Episode 13
26 December 2010
Ayingott's Eyes
Season 1 Episode 14
9 January 2011
Maidens of the Seal
Season 1 Episode 15
16 January 2011
Takuto's Mark
Season 1 Episode 16
23 January 2011
Banishing Age
Season 1 Episode 17
30 January 2011
Keito's Morning and Night
Season 1 Episode 18
6 February 2011
The Trio's Sunday
Season 1 Episode 19
13 February 2011
The Rainbow Painted That Day
Season 1 Episode 20
20 February 2011
The Age for Libido
Season 1 Episode 21
27 February 2011
Eve of Legend
Season 1 Episode 22
6 March 2011
Emperor
Season 1 Episode 23
20 March 2011
The Eastern Maiden
Season 1 Episode 24
27 March 2011
Our Apprivoise
Season 1 Episode 25
3 April 2011
