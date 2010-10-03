В 1 сезоне сериала «Звездный гонщик: Блистательный Такуто» сайбоды, которые могут дать звездным гонщикам неограниченные возможности, спрятаны под землей под охраной Священных Дев. Однако представители коварной организации, которая скрывается за престижными учебными академиями, пытаются добраться до них. Но все их замыслы терпят крах, когда ученица старших классов по имени Вако Агэмаки, она же Дева Юга, приходит на помощь незнакомому молодому человеку. Он решил самостоятельно добраться до острова, где погребены сайбоды. Рыжий кудрявый юноша со звездой на сердце является настоящим избранником судьбы...