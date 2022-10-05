В 1 сезоне сериала «Сделай это сам!!» школьницы Курэи, Такуми, Сэлфу, Пурин, Джобко и Щии сталкиваются с задачами, которые не под силу всякому взрослому мужчине. Но обладая большим упорством и усердием, юные девушки ухитряются найти решения любой задачи, работая над своими DIY-проектами. Это история о жизни самостоятельных и уверенных в себе старшеклассниц, которые предпочитают сами создавать свое будущее, даже если для этого придется использовать рубанок, дрель и строительные материалы. Таким девушкам по плечу любые испытания, надо лишь вооружиться правильными инструментами.