Do It Yourself! 2022, season 1

Do It Yourself! season 1 poster
Do It Yourself!
Do It Yourself!
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 5 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 48 minutes
"Do It Yourself!" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Сделай это сам!!» школьницы Курэи, Такуми, Сэлфу, Пурин, Джобко и Щии сталкиваются с задачами, которые не под силу всякому взрослому мужчине. Но обладая большим упорством и усердием, юные девушки ухитряются найти решения любой задачи, работая над своими DIY-проектами. Это история о жизни самостоятельных и уверенных в себе старшеклассниц, которые предпочитают сами создавать свое будущее, даже если для этого придется использовать рубанок, дрель и строительные материалы. Таким девушкам по плечу любые испытания, надо лишь вооружиться правильными инструментами.

Series rating

7.0
13 votes
7.2 IMDb

Do It Yourself! List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
5 October 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
12 October 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
19 October 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
26 October 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
2 November 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
9 November 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
16 November 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
23 November 2022
Episode 9
Season 1 Episode 9
30 November 2022
Episode 10
Season 1 Episode 10
7 December 2022
Episode 11
Season 1 Episode 11
14 December 2022
Episode 12
Season 1 Episode 12
21 December 2022
TV series release schedule
