Andropoz 2022, season 1

Andropoz season 1 poster
Andropoz 16+
Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 7 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 30 minutes
"Andropoz" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Андропауза» в центре событий оказывается достаточно зрелый женатый мужчина, который внезапно впадает в глубочайшую депрессию. Спустя некоторое время герой узнает о таком явлении, как андропауза – это болезнь у некоторых мужчин в возрасте от 45 до 55 лет, которая связана с недостаточной выработкой организмом тестостерона. Однако герой не собирается сдаваться кризису среднего возраста и готов на все, чтобы вновь почувствовать себя счастливым. Он решительно отправляется навстречу переменам, не задумываясь о том, к каким последствиям приведут его эмоциональные поступки.

Series rating

6.6
Rate 11 votes
6.7 IMDb

Andropoz List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
7 October 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
7 October 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
7 October 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
7 October 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
7 October 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
7 October 2022
TV series release schedule
