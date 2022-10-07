В 1 сезоне сериала «Андропауза» в центре событий оказывается достаточно зрелый женатый мужчина, который внезапно впадает в глубочайшую депрессию. Спустя некоторое время герой узнает о таком явлении, как андропауза – это болезнь у некоторых мужчин в возрасте от 45 до 55 лет, которая связана с недостаточной выработкой организмом тестостерона. Однако герой не собирается сдаваться кризису среднего возраста и готов на все, чтобы вновь почувствовать себя счастливым. Он решительно отправляется навстречу переменам, не задумываясь о том, к каким последствиям приведут его эмоциональные поступки.