Fire Country 2022, season 1

Fire Country season 1 poster
Fire Country
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 7 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 22
Runtime 22 hours 0 minute
"Fire Country" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Страна огня» действие происходит в Северной Калифорнии. Молодой заключенный Бод Донован хочет искупить вину за свои преступления, которые он совершил в недавнем прошлом. Желая добиться условно-досрочного освобождения, он становится участником экспериментальной программы, которая позволяет осужденным принять участие в тушении пожаров на землях штата. Бод Донован вместе с другими арестантами будет сотрудничать с элитными пожарными, сражаться с бушующей стихией и устранять последствия пожаров. Для главного героя решение вступить в ряды борцов с огнем стало переломным моментом в жизни.

Series rating

6.9
Rate 13 votes
7.1 IMDb

Fire Country List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Pilot
Season 1 Episode 1
7 October 2022
The Fresh Prince of Edgewater
Season 1 Episode 2
14 October 2022
Where There's Smoke...
Season 1 Episode 3
21 October 2022
Work, Don't Worry
Season 1 Episode 4
28 October 2022
Get Some, Be Safe
Season 1 Episode 5
4 November 2022
Like Old Times
Season 1 Episode 6
18 November 2022
Happy to Help
Season 1 Episode 7
2 December 2022
Bad Guy
Season 1 Episode 8
9 December 2022
No Good Deed
Season 1 Episode 9
6 January 2023
Get Your Hopes Up
Season 1 Episode 10
13 January 2023
Mama Bear
Season 1 Episode 11
20 January 2023
It Can't Be Easy
Season 1 Episode 12
29 January 2023
You Know Your Dragon Best
Season 1 Episode 13
3 February 2023
A Fair to Remember
Season 1 Episode 14
10 February 2023
False Promises
Season 1 Episode 15
3 March 2023
My Kinda Leader
Season 1 Episode 16
10 March 2023
A Cry for Help
Season 1 Episode 17
31 March 2023
Off the Rails
Season 1 Episode 18
7 April 2023
Watch Your Step
Season 1 Episode 19
21 April 2023
At the End of My Rope
Season 1 Episode 20
5 May 2023
Backfire
Season 1 Episode 21
12 May 2023
I Know It Feels Impossible
Season 1 Episode 22
19 May 2023
