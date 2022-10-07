В 1 сезоне сериала «Страна огня» действие происходит в Северной Калифорнии. Молодой заключенный Бод Донован хочет искупить вину за свои преступления, которые он совершил в недавнем прошлом. Желая добиться условно-досрочного освобождения, он становится участником экспериментальной программы, которая позволяет осужденным принять участие в тушении пожаров на землях штата. Бод Донован вместе с другими арестантами будет сотрудничать с элитными пожарными, сражаться с бушующей стихией и устранять последствия пожаров. Для главного героя решение вступить в ряды борцов с огнем стало переломным моментом в жизни.