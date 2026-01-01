Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Little Secrets , season 1

No poster for this film
Kinoafisha TV Shows Little Secrets Seasons Season 1
Little Secrets
Original title Season 1
Title Сезон 1
"Little Secrets" season 1 description

В 1 сезоне сериала Little Secrets жизнь Марин разрушена после того, как кто-то похитил ее сына Себастьяна. Через год все улики, связанные с исчезновением ребенка, приводят в тупик. Героиня почти потеряла надежду. Внезапно она узнает, что у ее супруга интрижка с молодой женщиной. Марин, лишившаяся сына, не хочет потерять еще и мужа. По мере того как усиливается ее одержимость неверностью супруга, все вокруг выходит из-под контроля. Все герои этой истории хранят свои секреты. Некоторые из них совсем незначительные, но другие поистине ужасны и способны привести к разрушительным последствиям.

Series rating

0.0
Rate 0 vote

Little Secrets List of episodes

TV series release schedule
Season 1
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more