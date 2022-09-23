Menu
The Cage 2022, season 1

The Cage season 1 poster
The Cage
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 23 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 0 minute
"The Cage" season 1 description

В 1 сезоне сериала The Cage главным действующим лицом этой драматической истории становится социальный консультант, который оказывает помощь супружеской паре. Муж и жена, находящиеся в браке десять лет, постоянно конфликтуют друг с другом и находятся на грани развода. Главная задача консультанта – помочь им разрешить противоречия и лучше понять позиции друг друга, чтобы избежать разрыва отношений. В то время как консультант работает со своими клиентами, он сталкивается с проблемами в собственной личной жизни. Погружаясь в развитие отношений своих клиентов, герой получает возможность иначе взглянуть на решение семейных проблем.

Series rating

6.2
Rate 13 votes
6.4 IMDb

The Cage List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
23 September 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
23 September 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
23 September 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
23 September 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
23 September 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
23 September 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
23 September 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
23 September 2022
