В 1 сезоне сериала The Cage главным действующим лицом этой драматической истории становится социальный консультант, который оказывает помощь супружеской паре. Муж и жена, находящиеся в браке десять лет, постоянно конфликтуют друг с другом и находятся на грани развода. Главная задача консультанта – помочь им разрешить противоречия и лучше понять позиции друг друга, чтобы избежать разрыва отношений. В то время как консультант работает со своими клиентами, он сталкивается с проблемами в собственной личной жизни. Погружаясь в развитие отношений своих клиентов, герой получает возможность иначе взглянуть на решение семейных проблем.