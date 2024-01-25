В 1 сезоне сериала «Очевидное невероятное» жители Великого Гусляра знают, что живет в уникальном месте на планете Земля, где налажена связь с параллельными цивилизациями. Герои часто наблюдают летающие тарелки и говорящих животных и давно привыкли к этому. Однако их размеренной жизни приходит конец с появлением в городе нового мэра Эдуарда Белинского. Когда-то в молодости он отправился учиться в столицу, а теперь приехал в родные края, чтобы поведать всему миру о чудесах Гусляра и обеспечить город притоком туристов. Вот только гуслярцы не хотят, чтобы их родной город превратили в увеселительный аттракцион.