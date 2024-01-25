Menu
Ochevidnoe neveroyatnoe season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Ochevidnoe neveroyatnoe Seasons Season 1
Ochevidnoe neveroyatnoe 16+
Title Сезон 1
Season premiere 25 January 2024
Production year 2024
Number of episodes 10
Runtime 8 hours 20 minutes
В 1 сезоне сериала «Очевидное невероятное» жители Великого Гусляра знают, что живет в уникальном месте на планете Земля, где налажена связь с параллельными цивилизациями. Герои часто наблюдают летающие тарелки и говорящих животных и давно привыкли к этому. Однако их размеренной жизни приходит конец с появлением в городе нового мэра Эдуарда Белинского. Когда-то в молодости он отправился учиться в столицу, а теперь приехал в родные края, чтобы поведать всему миру о чудесах Гусляра и обеспечить город притоком туристов. Вот только гуслярцы не хотят, чтобы их родной город превратили в увеселительный аттракцион.

7.1
Rate 15 votes
6.5 IMDb

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
25 January 2024
Серия 2
Season 1 Episode 2
25 January 2024
Серия 3
Season 1 Episode 3
1 February 2024
Серия 4
Season 1 Episode 4
8 February 2024
Серия 5
Season 1 Episode 5
15 February 2024
Серия 6
Season 1 Episode 6
22 February 2024
Серия 7
Season 1 Episode 7
29 February 2024
Серия 8
Season 1 Episode 8
7 March 2024
Серия 9
Season 1 Episode 9
14 March 2024
Серия 10
Season 1 Episode 10
21 March 2024
