Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Detektivnyy sindrom season 1 watch online

Detektivnyy sindrom season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Detektivnyy sindrom Seasons Season 1
Детективный синдром 16+
Title Сезон 1
Season premiere 6 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Detektivnyy sindrom" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Детективный синдром» в центре событий оказывается парень по имени Павел, отец которого бросил семью. Юноша не держит зла на родителя, поскольку считает, что тот поступил так в силу каких-то тяжелых обстоятельств. Молодой человек собирается выяснить, что случилось с отцом. Однако пока он испытывает финансовые трудности, и судьба сводит его с бандитом Германом, который дает Паше небольшие поручения и неплохо за это платит. Однажды он просит Пашу отвезти сумку с деньгами, но юноша теряет ее. Тогда герой решает найти пропажу самостоятельно. Поиски приводят его в психиатрическую клинику.

Series rating

6.5
Rate 13 votes
6.8 IMDb

"Detektivnyy sindrom" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
6 October 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
6 October 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
13 October 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
20 October 2022
Серия 5
Season 1 Episode 5
27 October 2022
Серия 6
Season 1 Episode 6
3 November 2022
Серия 7
Season 1 Episode 7
10 November 2022
Серия 8
Season 1 Episode 8
17 November 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more