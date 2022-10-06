В 1 сезоне сериала «Детективный синдром» в центре событий оказывается парень по имени Павел, отец которого бросил семью. Юноша не держит зла на родителя, поскольку считает, что тот поступил так в силу каких-то тяжелых обстоятельств. Молодой человек собирается выяснить, что случилось с отцом. Однако пока он испытывает финансовые трудности, и судьба сводит его с бандитом Германом, который дает Паше небольшие поручения и неплохо за это платит. Однажды он просит Пашу отвезти сумку с деньгами, но юноша теряет ее. Тогда герой решает найти пропажу самостоятельно. Поиски приводят его в психиатрическую клинику.