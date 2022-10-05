В 1 сезоне сериала «Паоло Герреро: борьба за справедливость» знаменитый перуанский футболист и форвард сборной Паоло Герреро оказывается вовлечен в тяжелое судебное разбирательство после того, как тест выявил, что в его крови содержатся наркотические вещества. Это была допинг-проба на метаболит кокаина. Паоло Герреро пришлось иметь дело со Всемирной антидопинговой ассоциацией. Он был отстранен буквально накануне чемпионата мира, в котором должен был принимать участие. В декабре 2017 года Герреро узнал, что его дисквалифицировали на год. Футболист подал апелляцию, намереваясь опротестовать это решение...