Contigo Capitán 2022, season 1

Contigo Capitán season 1 poster
Contigo Capitán 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 5 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 18 minutes
"Contigo Capitán" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Паоло Герреро: борьба за справедливость» знаменитый перуанский футболист и форвард сборной Паоло Герреро оказывается вовлечен в тяжелое судебное разбирательство после того, как тест выявил, что в его крови содержатся наркотические вещества. Это была допинг-проба на метаболит кокаина. Паоло Герреро пришлось иметь дело со Всемирной антидопинговой ассоциацией. Он был отстранен буквально накануне чемпионата мира, в котором должен был принимать участие. В декабре 2017 года Герреро узнал, что его дисквалифицировали на год. Футболист подал апелляцию, намереваясь опротестовать это решение...

Series rating

6.3
Rate 11 votes
6.4 IMDb

Contigo Capitán List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Tan cerca, tan lejos
Season 1 Episode 1
5 October 2022
Benzoilecgonina
Season 1 Episode 2
5 October 2022
Cuestión de honor
Season 1 Episode 3
5 October 2022
Fuera de juego
Season 1 Episode 4
5 October 2022
La última carta
Season 1 Episode 5
5 October 2022
Paciencia y fe
Season 1 Episode 6
5 October 2022
