Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Police University season 1 watch online

Police University season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Police University Seasons Season 1
Police University 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 9 August 2021
Production year 2021
Number of episodes 16
Runtime 18 hours 40 minutes
"Police University" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Полицейская академия» в центре событий оказываются студенты, которые поступает в полицейскую академию. Местные инструкторы не собираются мириться с их шалостями и относятся к новобранцам со всей строгостью. У Ю Дон-ман есть 20-летний стаж работы в правоохранительных органах. Теперь он стал преподавателем, чтобы делиться своим опытом с подрастающим поколением. В числе его студентов сразу выделилась парочка: бывший хакер Кан Сон-хо, который поступил в полицейскую академию из-за своей возлюбленной, и, собственно, та самая девушка по имени О Ган-хи, обладающая повышенным чувством справедливости.

Series rating

7.0
Rate 11 votes
7.1 IMDb

"Police University" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
9 August 2021
Episode 2
Season 1 Episode 2
10 August 2021
Episode 3
Season 1 Episode 3
16 August 2021
Episode 4
Season 1 Episode 4
17 August 2021
Episode 5
Season 1 Episode 5
23 August 2021
Episode 6
Season 1 Episode 6
24 August 2021
Episode 7
Season 1 Episode 7
30 August 2021
Episode 8
Season 1 Episode 8
31 August 2021
Episode 9
Season 1 Episode 9
6 September 2021
Episode 10
Season 1 Episode 10
7 September 2021
Episode 11
Season 1 Episode 11
13 September 2021
Episode 12
Season 1 Episode 12
14 September 2021
Episode 13
Season 1 Episode 13
27 September 2021
Episode 14
Season 1 Episode 14
28 September 2021
Episode 15
Season 1 Episode 15
4 October 2021
Episode 16
Season 1 Episode 16
5 October 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more