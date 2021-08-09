В 1 сезоне сериала «Полицейская академия» в центре событий оказываются студенты, которые поступает в полицейскую академию. Местные инструкторы не собираются мириться с их шалостями и относятся к новобранцам со всей строгостью. У Ю Дон-ман есть 20-летний стаж работы в правоохранительных органах. Теперь он стал преподавателем, чтобы делиться своим опытом с подрастающим поколением. В числе его студентов сразу выделилась парочка: бывший хакер Кан Сон-хо, который поступил в полицейскую академию из-за своей возлюбленной, и, собственно, та самая девушка по имени О Ган-хи, обладающая повышенным чувством справедливости.