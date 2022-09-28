Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Hostages 2022, season 1

Hostages season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Hostages Seasons Season 1
Hostages 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 28 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 4 hours 0 minute
"Hostages" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Заложники» действие происходит в конце 70-х. 4 ноября молодые иранцы-активисты совершили захват американского посольства в Тегеране и взяли в заложники несколько десятков граждан США. Захватчики принадлежали к Организации мусульманских студентов. У них в плену оказалось 66 американских дипломатических сотрудников, среди которых шесть дипломатов смогли избежать захвата. С помощью канадских консулов они впоследствии были тайно вывезены из Тегерана. Действия иранских студентов привели к масштабному международному конфликту и кризису в отношениях между государствами.

Series rating

7.8
Rate 11 votes
7.9 IMDb

Hostages List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Part One: "The Peacock Throne"
Season 1 Episode 1
28 September 2022
Part Two: "Den of Spies"
Season 1 Episode 2
28 September 2022
Part Three: "The Sand Storm"
Season 1 Episode 3
29 September 2022
Part Four: "The Transaction"
Season 1 Episode 4
29 September 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more