В 1 сезоне сериала «Заложники» действие происходит в конце 70-х. 4 ноября молодые иранцы-активисты совершили захват американского посольства в Тегеране и взяли в заложники несколько десятков граждан США. Захватчики принадлежали к Организации мусульманских студентов. У них в плену оказалось 66 американских дипломатических сотрудников, среди которых шесть дипломатов смогли избежать захвата. С помощью канадских консулов они впоследствии были тайно вывезены из Тегерана. Действия иранских студентов привели к масштабному международному конфликту и кризису в отношениях между государствами.