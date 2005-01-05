В 1 сезоне сериала «Волшебный учитель Нэгима!» Нэги Спрингфилд в 10 лет экстерном закончил обучение и отправился на стажировку в качестве педагога в прославленную в Японии Академию Махора. Вундеркинд потерял родителей, когда был совсем маленьким, и воспитывался своей взрослой сестрой. Но он убежден, что исчезнувший много лет назад отец все еще жив. Нэги-сэнсэй мечтает о том, чтобы вырасти и стать таким же, как и Наги, его отец... могущественным волшебником, чтобы однажды вновь увидеться с ним. Он верит, что это возможно. Ну а пока жизнь учителя в классе из более чем 20 юных леди в академии начинается...