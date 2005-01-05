Menu
Mahou Sensei Negima! 2005 - 2007 season 1

Mahou Sensei Negima! season 1 poster
Mahou Sensei Negima!
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 5 January 2005
Production year 2005
Number of episodes 26
Runtime 9 hours 58 minutes
В 1 сезоне сериала «Волшебный учитель Нэгима!» Нэги Спрингфилд в 10 лет экстерном закончил обучение и отправился на стажировку в качестве педагога в прославленную в Японии Академию Махора. Вундеркинд потерял родителей, когда был совсем маленьким, и воспитывался своей взрослой сестрой. Но он убежден, что исчезнувший много лет назад отец все еще жив. Нэги-сэнсэй мечтает о том, чтобы вырасти и стать таким же, как и Наги, его отец... могущественным волшебником, чтобы однажды вновь увидеться с ним. Он верит, что это возможно. Ну а пока жизнь учителя в классе из более чем 20 юных леди в академии начинается...

6.5
Rate 13 votes
6.7 IMDb

The Blockhead in the Professor's Chair (Asinus in cathedra)
Season 1 Episode 1
5 January 2005
Every Beginning is Difficult (Omne initium est difficile)
Season 1 Episode 2
12 January 2005
Lovers, Lunatics (Amantes, amentes)
Season 1 Episode 3
19 January 2005
There's No Place like Home (Nullus locus est instar domus)
Season 1 Episode 4
26 January 2005
Rumors Fly (Fama volat)
Season 1 Episode 5
2 February 2005
Between a Rock and a Hard Place (A fronte praecipitium a tergo lupi)
Season 1 Episode 6
9 February 2005
The Appearances of Things are Deceptive (Fallaces sunt rerum species)
Season 1 Episode 7
16 February 2005
One Night Befalls All of Us (Omnes una manet nox)
Season 1 Episode 8
23 February 2005
I'll Get You, Wascally Rabbit! (Te capiam, cunicule sceleste!)
Season 1 Episode 9
2 March 2005
Where There is Harmony, There is Victory(Te capiam, cunicule sceleste!)
Season 1 Episode 10
9 March 2005
When They are Silent, They are Shouting (Cum tacent clamant)
Season 1 Episode 11
16 March 2005
Either Learn or Leave (Aut disce aut discede)
Season 1 Episode 12
23 March 2005
We Live and Learn (Tamdiu discendum est, quamdiu vivas)
Season 1 Episode 13
30 March 2005
I Hope the Memory of Our Friendship Will Be Eternal (Amicitiae nostrae memoriam spero sempiternam fore)
Season 1 Episode 14
6 April 2005
A Reliable Friend is Perceived in an Uncertain Situation (Amicus certus in re incerta cernitur)
Season 1 Episode 15
13 April 2005
Love and a Cough are Not Kept Secret (Amor tussisque non celantur)
Season 1 Episode 16
20 April 2005
Nothing is Difficult for a Lover (Nihil difficile amanti)
Season 1 Episode 17
27 April 2005
Love Does Not Recognize Rank (Amor ordinem nescit)
Season 1 Episode 18
4 May 2005
Words Fly Away, Those Written Remain (Verba volant, scriptamanent)
Season 1 Episode 19
11 May 2005
Unless You Have Believed, You Will Not Understand (Nisi credideritis, non intelligetis)
Season 1 Episode 20
18 May 2005
It Must Not At All Be Despaired (Nil desperandum)
Season 1 Episode 21
25 May 2005
It is Difficult to Make a Joke with a Sad Mind (Difficile est tristi fingere mente jocum)
Season 1 Episode 22
1 June 2005
Remember you will die (Memento Mori)
Season 1 Episode 23
9 June 2005
Both Weapons and Words Wound (Et arma et verba vulnerant)
Season 1 Episode 24
15 June 2005
Death is Certain, the Time is Uncertain (Mors certa, mora incerta)
Season 1 Episode 25
22 June 2005
Not For Me, Not For You, But For Us (Non mihi, non tibi, sed nobis)
Season 1 Episode 26
29 June 2005
