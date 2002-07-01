В 1 сезоне сериала «Самурай Кё» в 1600 году в Японии случилась война, в которой победу одержал клан Токугава. Так начался период Эдо. Во время боевых действий сошлись в смертельной схватке два доблестных и отважных самурая – Кёсиро Мибо и Демоноглазый Кё, которого прозвали так за необычный оттенок глаз кроваво-красного цвета. Один его взгляд наводил ужас даже на маститых воинов. Когда воины бились, на поле рухнул метеорит. После этого самураи исчезли. Через несколько лет отчаянная девушка по имени Юя Сиина нашла Кёсиро Мибо. Это был уже не тот решительный воин – после падения метеорита у него началась амнезия, и он лишился всей своей доблести.