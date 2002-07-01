Menu
Samurai Deeper Kyo 2002 - 2003, season 1

Samurai Deeper Kyo season 1 poster
Samurai Deeper Kyo
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 1 July 2002
Production year 2002
Number of episodes 26
Runtime 10 hours 50 minutes
"Samurai Deeper Kyo" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Самурай Кё» в 1600 году в Японии случилась война, в которой победу одержал клан Токугава. Так начался период Эдо. Во время боевых действий сошлись в смертельной схватке два доблестных и отважных самурая – Кёсиро Мибо и Демоноглазый Кё, которого прозвали так за необычный оттенок глаз кроваво-красного цвета. Один его взгляд наводил ужас даже на маститых воинов. Когда воины бились, на поле рухнул метеорит. После этого самураи исчезли. Через несколько лет отчаянная девушка по имени Юя Сиина нашла Кёсиро Мибо. Это был уже не тот решительный воин – после падения метеорита у него началась амнезия, и он лишился всей своей доблести.

"Samurai Deeper Kyo" season 1 list of episodes.

Season 1
The Way to Armageddon
Season 1 Episode 1
1 July 2002
Wanted (Dead or Alive) Man
Season 1 Episode 2
8 July 2002
Red Mirage
Season 1 Episode 3
15 July 2002
Creeping Nightmare
Season 1 Episode 4
22 July 2002
Tears of an Assassin
Season 1 Episode 5
29 July 2002
The Duel at Hibiya Bay
Season 1 Episode 6
5 August 2002
Keichou Battle Royal
Season 1 Episode 7
12 August 2002
Demon Spear Cries
Season 1 Episode 8
19 August 2002
A Blind of Smiles
Season 1 Episode 9
26 August 2002
Cold-Blooded Illusion
Season 1 Episode 10
2 September 2002
Pitch Black Flashback
Season 1 Episode 11
9 September 2002
The Boy Who Came from the Deep Forest
Season 1 Episode 12
16 September 2002
The Crossing Souls
Season 1 Episode 13
23 September 2002
Satan Once Again
Season 1 Episode 14
30 September 2002
Our Friend, Red Tiger
Season 1 Episode 15
7 October 2002
Perfect Victory
Season 1 Episode 16
14 October 2002
The Secret Talk of the Ladies
Season 1 Episode 17
21 October 2002
The Nurse Devil
Season 1 Episode 18
28 October 2002
Thunderbolt Attack
Season 1 Episode 19
4 November 2002
Far Away, The Absolute Zero
Season 1 Episode 20
11 November 2002
The Hellish Mibu Castle
Season 1 Episode 21
19 November 2002
Mechanical Dolls
Season 1 Episode 22
26 November 2002
Scorching Ecstasy
Season 1 Episode 23
4 December 2002
The Last Murimasa Awakens
Season 1 Episode 24
11 December 2002
One That Overcomes Tachyon
Season 1 Episode 25
18 December 2002
The Samurai Sings a Ballad
Season 1 Episode 26
5 January 2003
