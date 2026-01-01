Menu
Porosenok 2014, season 1

Porosenok season 1 poster
Поросенок 6+
Original title Сезон 1
Title Сезон 1
Number of episodes 16
Runtime 1 hour 36 minutes
"Porosenok" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Поросенок» в центре событий оказывается самый оптимистично настроенный поросенок на свете. Он убежден, что ему досталась самая лучшая жизнь. Маленький поросенок живет в хлеву со своими братьями и сестрами. Они проводят дни в деревенском дворе, где их окружает идиллический сельский пейзаж. Поросенок уверен, что все обитатели скотного двора, являются самыми милыми и доброжелательными существами на свете. Он в каждом видит своего друга. Маленький герой умеет отыскать что-то хорошее даже в самом плохом дне, полном неудач. В маленьком мире наивного и беззаботного поросенка нет места злу.

Series rating

6.6
Rate 13 votes
7.1 IMDb

"Porosenok" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Няня
Season 1 Episode 1
TBA
Бойцовский клуб
Season 1 Episode 2
TBA
Картошка
Season 1 Episode 3
TBA
Морская свинка
Season 1 Episode 4
TBA
Призрак
Season 1 Episode 5
TBA
Олимпиада
Season 1 Episode 6
TBA
НЛО
Season 1 Episode 7
TBA
Дикая
Season 1 Episode 8
TBA
Похищение века
Season 1 Episode 9
TBA
Новый год
Season 1 Episode 10
TBA
Лошадь
Season 1 Episode 11
TBA
Жара
Season 1 Episode 12
TBA
Полезные ископаемые
Season 1 Episode 13
TBA
Сумерки
Season 1 Episode 14
TBA
Искусство
Season 1 Episode 15
TBA
Волки
Season 1 Episode 16
TBA
