В 1 сезоне сериала «Поросенок» в центре событий оказывается самый оптимистично настроенный поросенок на свете. Он убежден, что ему досталась самая лучшая жизнь. Маленький поросенок живет в хлеву со своими братьями и сестрами. Они проводят дни в деревенском дворе, где их окружает идиллический сельский пейзаж. Поросенок уверен, что все обитатели скотного двора, являются самыми милыми и доброжелательными существами на свете. Он в каждом видит своего друга. Маленький герой умеет отыскать что-то хорошее даже в самом плохом дне, полном неудач. В маленьком мире наивного и беззаботного поросенка нет места злу.