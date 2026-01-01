В 1 сезоне сериала «Снежный барс. Белый отшельник» снежных барсов нечасто видели даже сами жители высокогорных плато, поскольку эти редкие животные сторонятся людей и обитают в уединенных местах. Однако члены съемочной команды приложили немало усилий и с помощью технологических инноваций, местных кочевников и ученых из Центра исследований снежного барса все-таки попали в логово ирбиса. Побывав в Монголии, Гималаях и Алтайском крае, герои рассказывают историю своих увлекательных и опасных приключений, а также делятся захватывающими кадрами и интервью с кочевниками и учеными.