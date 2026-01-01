Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Snow Leopard: The White Recluse 2013, season 1

Snow Leopard: The White Recluse season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Snow Leopard: The White Recluse Seasons Season 1
Snow Leopard: The White Recluse 6+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Number of episodes 2
Runtime 1 hour 36 minutes
"Snow Leopard: The White Recluse" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Снежный барс. Белый отшельник» снежных барсов нечасто видели даже сами жители высокогорных плато, поскольку эти редкие животные сторонятся людей и обитают в уединенных местах. Однако члены съемочной команды приложили немало усилий и с помощью технологических инноваций, местных кочевников и ученых из Центра исследований снежного барса все-таки попали в логово ирбиса. Побывав в Монголии, Гималаях и Алтайском крае, герои рассказывают историю своих увлекательных и опасных приключений, а также делятся захватывающими кадрами и интервью с кочевниками и учеными.

Series rating

0.0
Rate 0 vote

"Snow Leopard: The White Recluse" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
TBA
Episode 2
Season 1 Episode 2
TBA
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more