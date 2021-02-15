В 1 сезоне сериала «С кем поведешься» супруг Марины шокировал ее известием о том, что он хочет уйти. Марина, посвятившая этому браку всю себя, растеряна. Ей трудно привыкнуть к одиночеству. Однажды она случайно сбивает женщину на дороге и приглашает пострадавшую временно пожить в ее доме. Найти общий язык с Галиной оказалось нелегко. Женщины мало знакомы и абсолютно разные по характеру. Однако спустя некоторое время Галина решает помочь Марине наладить личную жизнь. В поисках счастья Галина и Марина будут знакомиться с достойными и довольно необычными мужчинами, встретят коварных мачо и постараются разобраться в самих себе.