S kem povedeshsya 2021, season 1

С кем поведешься 16+
Title Сезон 1
Season premiere 15 February 2021
Production year 2021
Number of episodes 16
Runtime 12 hours 32 minutes
"S kem povedeshsya" season 1 description

В 1 сезоне сериала «С кем поведешься» супруг Марины шокировал ее известием о том, что он хочет уйти. Марина, посвятившая этому браку всю себя, растеряна. Ей трудно привыкнуть к одиночеству. Однажды она случайно сбивает женщину на дороге и приглашает пострадавшую временно пожить в ее доме. Найти общий язык с Галиной оказалось нелегко. Женщины мало знакомы и абсолютно разные по характеру. Однако спустя некоторое время Галина решает помочь Марине наладить личную жизнь. В поисках счастья Галина и Марина будут знакомиться с достойными и довольно необычными мужчинами, встретят коварных мачо и постараются разобраться в самих себе.

"S kem povedeshsya" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 01
Season 1 Episode 1
15 February 2021
Серия 02
Season 1 Episode 2
15 February 2021
Серия 03
Season 1 Episode 3
15 February 2021
Серия 04
Season 1 Episode 4
16 February 2021
Серия 05
Season 1 Episode 5
16 February 2021
Серия 06
Season 1 Episode 6
17 February 2021
Серия 07
Season 1 Episode 7
17 February 2021
Серия 08
Season 1 Episode 8
18 February 2021
Серия 09
Season 1 Episode 9
22 February 2021
Серия 10
Season 1 Episode 10
22 February 2021
Серия 11
Season 1 Episode 11
22 February 2021
Серия 12
Season 1 Episode 12
23 February 2021
Серия 13
Season 1 Episode 13
23 February 2021
Серия 14
Season 1 Episode 14
24 February 2021
Серия 15
Season 1 Episode 15
24 February 2021
Серия 16
Season 1 Episode 16
25 February 2021
