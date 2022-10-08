В 1 сезоне сериала «Доченьки» Вера Журавлева была спортсменкой и профессионально занималась борьбой. После тяжелой травмы ее жизнь резко изменилась. Она устроилась водителем грузовой машины, съехалась со своим другом детства Игорем, за которого собирается выйти замуж без особой любви. Травма, полученная во время боя, лишила ее возможности когда-нибудь забеременеть. В связи с этим мать Игоря недовольна выбором сына. По случайному стечению обстоятельств в жизни Веры появляется вдовец Леонид, у которого двое детей. И случается непредвиденное – неожиданно младшая дочь Леонида Марина называет Веру своей мамой.