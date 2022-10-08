Menu
Dochenki 2022, season 1

Season premiere 8 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Dochenki" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Доченьки» Вера Журавлева была спортсменкой и профессионально занималась борьбой. После тяжелой травмы ее жизнь резко изменилась. Она устроилась водителем грузовой машины, съехалась со своим другом детства Игорем, за которого собирается выйти замуж без особой любви. Травма, полученная во время боя, лишила ее возможности когда-нибудь забеременеть. В связи с этим мать Игоря недовольна выбором сына. По случайному стечению обстоятельств в жизни Веры появляется вдовец Леонид, у которого двое детей. И случается непредвиденное – неожиданно младшая дочь Леонида Марина называет Веру своей мамой.

Series rating

8.3
Rate 12 votes
8.5 IMDb

"Dochenki" season 1 list of episodes.

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
8 October 2022
Серия 2
Season 1 Episode 2
8 October 2022
Серия 3
Season 1 Episode 3
8 October 2022
Серия 4
Season 1 Episode 4
8 October 2022
