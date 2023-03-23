В 1 сезоне сериала «Колотушка» экспедитор Саня женат, воспитывает ребенка и является весьма положительным парнем. Но в юности он «наводил шорох»: провоцировал драки и постоянно ходил с разбитыми кулаками. Чаще всего его подначивал старший брат Павел. В свои 30 лет Паша все еще принимает участие в уличных боях. После разлуки, длившейся много лет, братья перебрали спиртного и угодили в автокатастрофу: по их вине пострадало несколько новых ТС в автосалоне. Саня лишился работы и семьи, зато приобрел большой долг, а Паша сломал руку. Теперь Саня вынужден вместо брата участвовать в боях без правил, чтобы заработать деньги и вернуть жену.