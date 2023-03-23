Menu
Kolotushka 2023, season 1

Колотушка 16+
Title Сезон 1
Season premiere 23 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 4 hours 10 minutes
"Kolotushka" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Колотушка» экспедитор Саня женат, воспитывает ребенка и является весьма положительным парнем. Но в юности он «наводил шорох»: провоцировал драки и постоянно ходил с разбитыми кулаками. Чаще всего его подначивал старший брат Павел. В свои 30 лет Паша все еще принимает участие в уличных боях. После разлуки, длившейся много лет, братья перебрали спиртного и угодили в автокатастрофу: по их вине пострадало несколько новых ТС в автосалоне. Саня лишился работы и семьи, зато приобрел большой долг, а Паша сломал руку. Теперь Саня вынужден вместо брата участвовать в боях без правил, чтобы заработать деньги и вернуть жену.

Series rating

6.9
Rate 13 votes
6.8 IMDb

Kolotushka List of episodes

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
23 March 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
23 March 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
28 March 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
30 March 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
4 April 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
6 April 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
11 April 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
13 April 2023
Серия 9
Season 1 Episode 9
18 April 2023
Серия 10
Season 1 Episode 10
20 April 2023
