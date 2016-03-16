В 1 сезоне сериала «Прощайте, мистер Блэк» в небольшом портовом корейском городке живет юноша по имени Чха Джи-вон. Это очень добрый и мягкий человек, страстно влюбленный в свою молодую невесту. Но свадьбу приходится отложить, так как сперва герой должен отслужить в военно-морском флоте на борту огромного корабля. Он отсутствует дома несколько лет, а когда возвращается, узнает, что все изменилось. Девушка не дождалась его, выйдя замуж за его лучшего друга, а он сам обвиняется в преступлении. Джи-вон вынужден покинуть родную страну и отправиться в Таиланд навстречу судьбе. Но он не забывает о мести.