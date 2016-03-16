Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Goodbye Mr. Black 2016, season 1

Goodbye Mr. Black season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Goodbye Mr. Black Seasons Season 1
Goodbye Mr. Black
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 16 March 2016
Production year 2016
Number of episodes 20
Runtime 23 hours 20 minutes
"Goodbye Mr. Black" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Прощайте, мистер Блэк» в небольшом портовом корейском городке живет юноша по имени Чха Джи-вон. Это очень добрый и мягкий человек, страстно влюбленный в свою молодую невесту. Но свадьбу приходится отложить, так как сперва герой должен отслужить в военно-морском флоте на борту огромного корабля. Он отсутствует дома несколько лет, а когда возвращается, узнает, что все изменилось. Девушка не дождалась его, выйдя замуж за его лучшего друга, а он сам обвиняется в преступлении. Джи-вон вынужден покинуть родную страну и отправиться в Таиланд навстречу судьбе. Но он не забывает о мести.

Series rating

7.0
Rate 11 votes
7 IMDb

"Goodbye Mr. Black" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
16 March 2016
Episode 2
Season 1 Episode 2
17 March 2016
Episode 3
Season 1 Episode 3
23 March 2016
Episode 4
Season 1 Episode 4
24 March 2016
Episode 5
Season 1 Episode 5
30 March 2016
Episode 6
Season 1 Episode 6
31 March 2016
Episode 7
Season 1 Episode 7
6 April 2016
Episode 8
Season 1 Episode 8
7 April 2016
Episode 9
Season 1 Episode 9
13 April 2016
Episode 10
Season 1 Episode 10
14 April 2016
Episode 11
Season 1 Episode 11
20 April 2016
Episode 12
Season 1 Episode 12
21 April 2016
Episode 13
Season 1 Episode 13
27 April 2016
Episode 14
Season 1 Episode 14
28 April 2016
Episode 15
Season 1 Episode 15
4 May 2016
Episode 16
Season 1 Episode 16
5 May 2016
Episode 17
Season 1 Episode 17
11 May 2016
Episode 18
Season 1 Episode 18
12 May 2016
Episode 19
Season 1 Episode 19
18 May 2016
Episode 20
Season 1 Episode 20
19 May 2016
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more