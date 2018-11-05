Menu
Mama Fairy and the Woodcutter 2018, season 1

Season premiere 5 November 2018
Production year 2018
Number of episodes 16
Runtime 18 hours 40 minutes
В 1 сезоне сериала «Сказка о керенской фее» прекрасная волшебница Сон Ок-нам из другой реальности приходит в мир людей, чтобы искупаться в чистых водах у подножия горы Керен. Но пока бессмертная девушка плещется в ручье, в нее без памяти влюбляется работающий рядом лесоруб. Мужчина знает, что если он заберет ее волшебные одежды, то она не сможет вновь вернуться в мир фей. Так он и поступает, сжигая ее наряд. Ок-нам приходится остаться с ним, а вскоре они играют свадьбу и на свет появляются их дети. Однако лесоруб не бессмертен, в отличие от Ок-нам. Он падает с утеса и погибает. Женщине придется провести 700 лет в ожидании его реинкарнации.

5.3
Rate 11 votes
5.4 IMDb

Episode 1
5 November 2018
Episode 2
6 November 2018
Episode 3
12 November 2018
Episode 4
13 November 2018
Episode 5
19 November 2018
Episode 6
20 November 2018
Episode 7
26 November 2018
Episode 8
27 November 2018
Episode 9
3 December 2018
Episode 10
4 December 2018
Episode 11
10 December 2018
Episode 12
11 December 2018
Episode 13
17 December 2018
Episode 14
18 December 2018
Episode 15
24 December 2018
Episode 16
25 December 2018
