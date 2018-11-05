В 1 сезоне сериала «Сказка о керенской фее» прекрасная волшебница Сон Ок-нам из другой реальности приходит в мир людей, чтобы искупаться в чистых водах у подножия горы Керен. Но пока бессмертная девушка плещется в ручье, в нее без памяти влюбляется работающий рядом лесоруб. Мужчина знает, что если он заберет ее волшебные одежды, то она не сможет вновь вернуться в мир фей. Так он и поступает, сжигая ее наряд. Ок-нам приходится остаться с ним, а вскоре они играют свадьбу и на свет появляются их дети. Однако лесоруб не бессмертен, в отличие от Ок-нам. Он падает с утеса и погибает. Женщине придется провести 700 лет в ожидании его реинкарнации.