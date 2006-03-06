В 1 сезоне сериала «Весенний вальс» юный парень по имени Ли Су-хо рано лишается матери и остается на попечении отца. Это очень непростой человек, он не только нервный и суровый, но и постоянно играет в казино. Проигравшись в очередной раз, мужчина опасается за жизнь сына и прячет его от кредиторов на небольшом островке, в доме своей старой подруги. Та растит дочку Ын-ен – его ровесницу, очаровательную и добрую девочку. Но выясняется, что она очень серьезно больна и спасти ее может только дорогостоящая операция. Собрать деньги оказывается тяжело, но возможно. Однако в последний момент их крадет отец Су-хо, чтобы вернуть свой долг.