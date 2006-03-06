Menu
Spring Waltz 2006, season 1

Spring Waltz season 1 poster
Spring Waltz
Season premiere 6 March 2006
Production year 2006
Number of episodes 20
Runtime 23 hours 20 minutes
"Spring Waltz" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Весенний вальс» юный парень по имени Ли Су-хо рано лишается матери и остается на попечении отца. Это очень непростой человек, он не только нервный и суровый, но и постоянно играет в казино. Проигравшись в очередной раз, мужчина опасается за жизнь сына и прячет его от кредиторов на небольшом островке, в доме своей старой подруги. Та растит дочку Ын-ен – его ровесницу, очаровательную и добрую девочку. Но выясняется, что она очень серьезно больна и спасти ее может только дорогостоящая операция. Собрать деньги оказывается тяжело, но возможно. Однако в последний момент их крадет отец Су-хо, чтобы вернуть свой долг.

Series rating

7.3
Rate 13 votes
7.5 IMDb

"Spring Waltz" season 1 list of episodes.

Season 1
Episode 1
6 March 2006
Episode 2
7 March 2006
Episode 3
13 March 2006
Episode 4
14 March 2006
Episode 5
20 March 2006
Episode 6
21 March 2006
Episode 7
27 March 2006
Episode 8
28 March 2006
Episode 9
3 April 2006
Episode 10
4 April 2006
Episode 11
10 April 2006
Episode 12
11 April 2006
Episode 13
24 April 2006
Episode 14
25 April 2006
Episode 15
1 May 2006
Episode 16
2 May 2006
Episode 17
8 May 2006
Episode 18
9 May 2006
Episode 19
15 May 2006
Episode 20
16 May 2006
