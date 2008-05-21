Menu
Iljimae season 1 watch online

Iljimae season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Iljimae Seasons Season 1
Iljimae 16+
Season premiere 21 May 2008
Production year 2008
Number of episodes 20
Runtime 23 hours 20 minutes
"Iljimae" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Иль Чжи Мэ» события разворачиваются в великую эпоху правления корейской династии Чосон. Юноша по имени Рен воспитывается в богатом и знатном семействе, с детства он не знает ни в чем нужды. Однако доброе сердце и врожденное чувство справедливости обращают его внимание на судьбы других, менее успешных людей. Подобно легендарному Робин Гуду, он видит, что общество полно несправедливости и неравенства. Став взрослым, он начинает отстаивать интересы бедняков. Он обкрадывает своих обеспеченных соседей – коррумпированных вельмож и жадных купцов, – чтобы отдавать их деньги тем, кто в них нуждается.

Series rating

7.6
Rate 13 votes
7.9 IMDb

"Iljimae" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
21 May 2008
Episode 2
22 May 2008
Episode 3
28 May 2008
Episode 4
29 May 2008
Episode 5
4 June 2008
Episode 6
5 June 2008
Episode 7
11 June 2008
Episode 8
12 June 2008
Episode 9
18 June 2008
Episode 10
19 June 2008
Episode 11
25 June 2008
Episode 12
26 June 2008
Episode 13
2 July 2008
Episode 14
3 July 2008
Episode 15
9 July 2008
Episode 16
10 July 2008
Episode 17
16 July 2008
Episode 18
17 July 2008
Episode 19
23 July 2008
Episode 20
24 July 2008
