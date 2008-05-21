В 1 сезоне сериала «Иль Чжи Мэ» события разворачиваются в великую эпоху правления корейской династии Чосон. Юноша по имени Рен воспитывается в богатом и знатном семействе, с детства он не знает ни в чем нужды. Однако доброе сердце и врожденное чувство справедливости обращают его внимание на судьбы других, менее успешных людей. Подобно легендарному Робин Гуду, он видит, что общество полно несправедливости и неравенства. Став взрослым, он начинает отстаивать интересы бедняков. Он обкрадывает своих обеспеченных соседей – коррумпированных вельмож и жадных купцов, – чтобы отдавать их деньги тем, кто в них нуждается.