Ne togo polya yagoda 2016, season 1

Не того поля ягода 12+
Title Сезон 1
Season premiere 27 August 2016
Production year 2016
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Ne togo polya yagoda" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Не того поля ягода» Елена руководит большой организацией, воспитывает дочь Анжелику и старается не вспоминать своего первого избранника и отца ее дочери. Когда-то молодая Лена хотела стать женой музыканта Ивана Мезенцева, которому все сулили большую известность в мире. Но мать Ивана настояла на том, чтобы сын уехал на учебу в США, а Лене сказала, будто он там женился. Такую же ложь услышал Иван. Спустя 20 лет, вернувшись из Америки, герой был шокирован тем, что у него есть взрослая дочь. А тем временем Анжелика повторяет судьбу родительницы. Она влюбляется в парня, который категорически не устраивает ее мать.

Series rating

0.0
Rate 0 vote

"Ne togo polya yagoda" season 1 list of episodes.

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
27 August 2016
Серия 2
Season 1 Episode 2
27 August 2016
Серия 3
Season 1 Episode 3
27 August 2016
Серия 4
Season 1 Episode 4
27 August 2016
