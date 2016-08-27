В 1 сезоне сериала «Не того поля ягода» Елена руководит большой организацией, воспитывает дочь Анжелику и старается не вспоминать своего первого избранника и отца ее дочери. Когда-то молодая Лена хотела стать женой музыканта Ивана Мезенцева, которому все сулили большую известность в мире. Но мать Ивана настояла на том, чтобы сын уехал на учебу в США, а Лене сказала, будто он там женился. Такую же ложь услышал Иван. Спустя 20 лет, вернувшись из Америки, герой был шокирован тем, что у него есть взрослая дочь. А тем временем Анжелика повторяет судьбу родительницы. Она влюбляется в парня, который категорически не устраивает ее мать.