Brewster the Rooster season 1 watch online

Brewster the Rooster season 1 poster
Brewster the Rooster 0+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 26 June 2017
Production year 2017
Number of episodes 26
Runtime 4 hours 20 minutes
"Brewster the Rooster" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Петух Брустер» в центре событий оказывается любознательная девочка по имени Мэгги, которая любит танцевать чечетку. У нее есть верный друг — черный петух Брустер, у которого весьма оригинальный гардероб и пытливый ум. Он поддерживает свою маленькую подругу во всех начинаниях. Вместе друзья любят путешествовать и узнавать что-то новое об окружающем мире. У ребят множество вопросов, которые их волнуют. Почему Луна не всегда видна полностью и как птицы не погибают от холода зимой? Брустер с радостью поможет Мэгги отыскать ответы на все эти вопросы и расскажет, как устроена Вселенная.

Series rating

7.2
Rate 13 votes
8 IMDb

"Brewster the Rooster" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
26 June 2017
Episode 2
Season 1 Episode 2
27 June 2017
Episode 3
Season 1 Episode 3
28 June 2017
Episode 4
Season 1 Episode 4
29 June 2017
Episode 5
Season 1 Episode 5
30 June 2017
Episode 6
Season 1 Episode 6
3 July 2017
Episode 7
Season 1 Episode 7
4 July 2017
Episode 8
Season 1 Episode 8
5 July 2017
Episode 9
Season 1 Episode 9
6 July 2017
Episode 10
Season 1 Episode 10
7 July 2017
Episode 11
Season 1 Episode 11
10 July 2017
Episode 12
Season 1 Episode 12
11 July 2017
Episode 13
Season 1 Episode 13
12 July 2017
Episode 14
Season 1 Episode 14
13 July 2017
Episode 15
Season 1 Episode 15
14 July 2017
Episode 16
Season 1 Episode 16
17 July 2017
Episode 17
Season 1 Episode 17
18 July 2017
Episode 18
Season 1 Episode 18
19 July 2017
Episode 19
Season 1 Episode 19
20 July 2017
Episode 20
Season 1 Episode 20
21 July 2017
Episode 21
Season 1 Episode 21
22 July 2017
Episode 22
Season 1 Episode 22
24 July 2017
Episode 23
Season 1 Episode 23
25 July 2017
Episode 24
Season 1 Episode 24
26 July 2017
Episode 25
Season 1 Episode 25
27 July 2017
Episode 26
Season 1 Episode 26
28 July 2017
