В 1 сезоне сериала «Петух Брустер» в центре событий оказывается любознательная девочка по имени Мэгги, которая любит танцевать чечетку. У нее есть верный друг — черный петух Брустер, у которого весьма оригинальный гардероб и пытливый ум. Он поддерживает свою маленькую подругу во всех начинаниях. Вместе друзья любят путешествовать и узнавать что-то новое об окружающем мире. У ребят множество вопросов, которые их волнуют. Почему Луна не всегда видна полностью и как птицы не погибают от холода зимой? Брустер с радостью поможет Мэгги отыскать ответы на все эти вопросы и расскажет, как устроена Вселенная.