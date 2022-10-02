В 1 сезоне сериала «Укротитель зверей, изгнанный из команды героя, встретил девочку-кошку из сильнейшей расы» парень по имени Рейн защищает город от зла в числе команды супергероев. Однако его единственная суперспособность – управлять волей животных. Так как звери и птицы оказываются под рукой далеко не всегда, коллеги считают Рейна абсолютно бесполезным. В конце концов его изгоняют из отряда. Теперь парень блуждает по стране в надежде найти новое место работы, где пригодился бы его навык укротителя. По пути он встречает наполовину девушку, наполовину кошку. Она относится к высшей расе, но из-за звериной сути поддается силам Рейна.