Yuusha Party wo Tsuihou sareta Beast Tamer, Saikyoushu no Nekomimi Shoujo to Deau 2022, season 1

Season premiere 2 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 13
Runtime 5 hours 12 minutes
В 1 сезоне сериала «Укротитель зверей, изгнанный из команды героя, встретил девочку-кошку из сильнейшей расы» парень по имени Рейн защищает город от зла в числе команды супергероев. Однако его единственная суперспособность – управлять волей животных. Так как звери и птицы оказываются под рукой далеко не всегда, коллеги считают Рейна абсолютно бесполезным. В конце концов его изгоняют из отряда. Теперь парень блуждает по стране в надежде найти новое место работы, где пригодился бы его навык укротителя. По пути он встречает наполовину девушку, наполовину кошку. Она относится к высшей расе, но из-за звериной сути поддается силам Рейна.

6.6
6.9 IMDb

Meeting of Fate
Season 1 Episode 1
2 October 2022
Comrades
Season 1 Episode 2
8 October 2022
Another Ultimate Species
Season 1 Episode 3
15 October 2022
Dragonoid Power
Season 1 Episode 4
22 October 2022
Beast Tamer vs Hero
Season 1 Episode 5
29 October 2022
The Lost Woods
Season 1 Episode 6
5 November 2022
The Captive Fairy
Season 1 Episode 7
12 November 2022
Let's Make Weapons
Season 1 Episode 8
19 November 2022
Beast Tamer vs Beast Tamer
Season 1 Episode 9
26 November 2022
Darkness in Horizon
Season 1 Episode 10
3 December 2022
Black Waves
Season 1 Episode 11
10 December 2022
Champion
Season 1 Episode 12
17 December 2022
A Home for All
Season 1 Episode 13
24 December 2022
