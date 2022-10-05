В 1 сезоне сериала «Высокая вода» действие разворачивается в 1997 году в Центральной Европе. На территории Польши и близлежащих государств начинается сильнейшее в истории наводнение. Вода из окрестных рек и озер приходит к самым стенам города Вроцлав. Эвакуировать всех жителей спасатели не успеют, да и экономические потери, которые потерпит мегаполис, будут невосполнимыми. Перед спецслужбами государства встает судьбоносный выбор. Они должны или пустить ситуацию на самотек, спасая тех, кого возможно спасти, или защитить город от стихии ценой потери нескольких находящихся поблизости сел. Но там тоже живут люди.