Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Wielka woda 2022, season 1

Wielka woda season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Wielka woda Seasons Season 1
Wielka woda 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 5 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 30 minutes
"Wielka woda" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Высокая вода» действие разворачивается в 1997 году в Центральной Европе. На территории Польши и близлежащих государств начинается сильнейшее в истории наводнение. Вода из окрестных рек и озер приходит к самым стенам города Вроцлав. Эвакуировать всех жителей спасатели не успеют, да и экономические потери, которые потерпит мегаполис, будут невосполнимыми. Перед спецслужбами государства встает судьбоносный выбор. Они должны или пустить ситуацию на самотек, спасая тех, кого возможно спасти, или защитить город от стихии ценой потери нескольких находящихся поблизости сел. Но там тоже живут люди.

Series rating

7.1
Rate 11 votes
7.1 IMDb

Wielka woda List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
5 October 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
5 October 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
5 October 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
5 October 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
5 October 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
5 October 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more