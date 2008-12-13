Menu
Svoya pravda 2008, season 1

Svoya pravda season 1 poster
Своя правда 16+
Title Сезон 1
Season premiere 13 December 2008
Production year 2008
Number of episodes 2
Runtime 3 hours 0 minute
"Svoya pravda" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Своя правда» Марина Гусько провела юность в Азербайджане. Она поступила в педагогический вуз, поскольку в 60-е это была престижная работа. Вышла замуж за Владимира, не сомневаясь, что ей повезло встретить своего человека. Родила детей и была уверена, что их будущее будет счастливым. Она искренне надеялась, что советские власти не лгут. Однако в жизни все оказалось несколько сложнее. В семье Марины начались конфликты. Супруг надеялся, что она обеспечит ему уют и тепло, но Марине тоже требовалась от него помощь и поддержка. Вскоре Володя изменил ей и ушел из семьи. С карьерой у Марины тоже не задалось...

Series rating

5.0
Rate 13 votes
6.2 IMDb

"Svoya pravda" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
13 December 2008
Серия 2
Season 1 Episode 2
13 December 2008
