В 1 сезоне сериала «Своя правда» Марина Гусько провела юность в Азербайджане. Она поступила в педагогический вуз, поскольку в 60-е это была престижная работа. Вышла замуж за Владимира, не сомневаясь, что ей повезло встретить своего человека. Родила детей и была уверена, что их будущее будет счастливым. Она искренне надеялась, что советские власти не лгут. Однако в жизни все оказалось несколько сложнее. В семье Марины начались конфликты. Супруг надеялся, что она обеспечит ему уют и тепло, но Марине тоже требовалась от него помощь и поддержка. Вскоре Володя изменил ей и ушел из семьи. С карьерой у Марины тоже не задалось...